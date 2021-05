Provozovatelé kempů loni velkou část roku proseděli s rukama v klíně. Kvůli vládním opatřením proti koronavirové epidemii museli mít zavřeno. Když pak směli otevřít, nevěděli zase, kam dřív skočit. Jejich zařízení se hned naplnila lidmi, kteří nemohli cestovat do světa. Již loni navíc rekreanti začali mnohem více než dřív využívat obytná auta, jejich boom se kvůli nejistotě ohledně cestování do zahraničí čeká také letos.

Obec Suchý na Blanensku nemá o turisty nouzi a v létě bývá nabitá. Rekreanty, rybáři i chataři. Zázemí kempu ze sedmdesátých let minulého století, však není ideální. Obec se ho snaží postupně vylepšovat. | Foto: Deník/Jan Charvát

„Loni jsme měli zavřeno od března do června, a znovu v říjnu a listopadu došlo k omezení. Proto jsme, co se týče tržeb, skončili někde na 60 procentech toho, co bylo v předchozích letech,“ řekl Deníku předseda Asociace kempů Bohumil Starý.