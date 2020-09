Rodištěm Jana Sladkého-Koziny, vůdce chodského povstání, je obec Újezd. Dnes v ní najdete krom pamětní síně na Kozinově statku staré sedlácké domy s ukázkami lidové architektury. O tamních zvycích se můžete poučit v muzeu chodských tradic. Nedaleko obce se nachází přírodní památka Louka u Šnajberského rybníka.

2. Chodovské skály

Pověst podobná té o blanických rytířích se vypráví o Chodovských skalách poblíž Chodova u Domažlic. I v nich se má schovávat bájné vojsko, které přijde na pomoc, když bude nejhůř. Přírodní památka Chodovských skal odhaluje mohutné křemenné žíly, označované jako Český křemenný val. Oblast je chráněna od roku 2009.

3. Jeskyně Salka

Nedaleko obce Pasečnice se nachází jeskyně Salka, ve které se už v 17. století těžila břidlice. Dnes je sluj zaplavená vodou. I přesto je vyhledávanou přírodní památkou jak v létě, tak i v zimě, kdy vstup jeskyně pokrývají ledopády. Kousek pod jeskyní vede oblíbená cyklostezka.

4. Historické centrum Domažlic

Měšťanské domy s loubím ze 14. až 16. století tvoří historické centrum Domažlic, které je dnes součástí městské památkové rezervace. Doplňuje ho arciděkanský kostel Narození Panny Marie s šikmou věží, která tvoří dominantu města. Náměstí Míru v Domažlicích a přilehlé uličky jsou známé množstvím pamětních desek, pomníků a bust připomínajících významné osobnosti české kultury jako jsou například Božena Němcová, Alois Jirásek nebo Josef Kajetán Tyl.

5. Dolní brána v Domažlicích

Nejstarší přírodní rezervaci nejen u nás, ale v celé pevninské Evropě založil v roce 1838 hrabě Jiří František August Buquoy. Rostou v ní vzácné pralesovité porosty a další rostliny a bydlí tam významné druhy ptáků a hmyzu. Některé dřeviny jsou i stovky let staré. Rezervace je členěná roklinami a potůčky. Aby byl zajištěn nerušený vývoj pralesního ekosystému, je celý areál oplocený a nepřístupný pro veřejnost. Prohlédnout si ho můžete třeba z cyklostezky vedoucí z Žofína k Huťskému rybníku.

6. Muzeum Chodska

Historii Chodska nebo bohaté etnografické sbírky představí Muzeum Chodska v domažlickém hradu, které vzniklo už na konci 19. století. Expozice se věnují třeba pravěkým archeologickým nálezům, ale návštěvníci si prohlédnou i výstavu tradiční chodské svatby nebo pohřební kočár z Mutěnína. V rámci prohlídky je možné vystoupat na hradní věž.

7. Památník bitvy u Domažlic

Husitské vítězství nad křižáky v bitvě u Domažlic v roce 1431 připomíná památník na vrchu Baldov. Pomník z roku 2015 ve tvaru kalichu o výšce šesti metrů stojí na místě nedokončené základny památníku z třicátých let minulého století. Místo nabízí velkolepý výhled na Domažlicko a Český les. K cestě k památníku lze využít naučnou stezku s venkovní sochařskou galerií.

8. Zámek Horšovský Týn

Kdysi hrad, dnes už zámek v Horšovském Týnu patří k těm nejkrásnějším v České republice. Pyšní se rozsáhlým přírodně krajinářským parkem s vyhlídkovou věží, kaplí a letohrádkem. Tato národně kulturní památka, která kdysi patřila rodu pánů z Lobkovic, nabízí pět prohlídkových tras. Zámek opřádají hned dvě legendy, jedna o bílé paní a druhá o bílém jelenovi.

Mám rád jídlo a gastronomii

ČESKÁ KLASIKA

Za poctivou českou kuchyní vyrazte do hospůdky U Kamenného sloupu. Jídlo pro vás připraví s láskou a z čerstvých surovin. Prostředí restaurace navodí vzpomínky na dávno zapomenuté časy a kuchaři potěší velkými porcemi. Hovězí líčka se vám v této hospůdce v samém centru Domažlic rozplynou na jazyku.

NA BURGER

Výhledem na šikmou věž se může kochat ten, kdo zamíří do restaurace Tex-Mex U Kulináře, která nabízí to nejlepší ze spojení mexické a texaské kuchyně. Vyberete si z mnoha druhů burgerů, tortill, steaků a žeber. Ale ani ti, kteří si libují v české kuchyni, nebudou ochuzeni. To vše můžete spláchnout dobrým českým čepovaným pivem.

VÝLET DO HISTORIE

Do středověku vás zavede historická krčma U Meluzíny. Krásně stylizovaný interiér, svérázný jídelní lístek a obsluha mluvící staročeštinou doplňují velké porce tradičních českých jídel. Těšit se můžete na jedinečný zážitek.

KAM NA PIVO

Nově obnovený Městský pivovar Domažlice navazuje na tradici starou už z roku 1341, kdy město mělo jeden z nejstarších pivovarů ve střední Evropě. Pochutnáte si na výčepní světlé Domažlické desítce nebo třeba silném speciálu Domažlický Doppel.

Mám rád klid a pohodu

TIP NA LÁZNĚ

Odpočinek a relax vám nabídne Wellness centrum v Centru vodní zábavy Kdyně. Kromě plaveckých bazénů a vodních atrakcí na vás čekají finská sauna, laconium, osmanská lázeň nebo třeba infrakabina. Uchýlit se poté můžete do odpočívárny s ochlazováním přívalovým nebo tropickým deštěm.

MUZEUM VE ŠPÝCHARU

Obnovená historická sýpka z 16. století doplněná muzeem vás poučí o starých zvycích a tehdejším způsobu života. V objektu je umístěna síň bratří Sladkých s dobovým nábytkem a chodskými kroji. Nechybí ani expozice zachycující místní řemesla a historické události v obci Draženov, kousek od Domažlic.

ZA HASIČI

Stále se rozšiřující sbírka hasičské výzbroje i techniky obsahuje motorové, ruční i parní stříhačky, hasičské automobily a stejnokroje. Část exponátů je plně funkční a místní hasiči s ní soutěží v hasičských kláních. Nadšenci založené muzeum se nachází v obci Postřekov a prohlídka je možná po telefonické domluvě.

Lenka Kročilová, Iva Kovačičová