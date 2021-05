Podle dosavadních zkušeností cestovek ale tato nemoc na cestách postihuje jen minimum lidí. „Jsou to jen jednotlivé případy, a navíc zcela výjimečně,“ řekl Deníku místopředseda Asociace cestovních kanceláří Jan Papež. Připojištění lidem zaplatí případné prodloužení pobytu v karanténě kvůli pozitivnímu testu nebo dokonce pobyt v nemocnici.

Nové připojištění se navíc vztahuje již na onemocnění před odjezdem. Lidé tak dostanou zpět většinu zaplacených peněz, přijdou jen o drobný manipulační poplatek. „Zároveň jsou dnes všichni dodavatelé včetně leteckých společností a hoteliérů v takovém případě mnohem tolerantnější, dovolují cestu přesunout na jiný termín,“ uvedl Papež.

Zaměstnanci přímořských resortů podle mluvčího cestovní kanceláře Fischer Jana Bezděka dodržují hygienická pravidla, a nákaza se v nich tedy zatím nešíří. „Za letošní sezonu jsme měli jen minimum případů,“ potvrdil Bezděk pro Deník.

Zatím jsou nezbytností také časté testy, kupříkladu kvůli dovolené v Spojených arabských emirátech čeští turisté musí absolvovat celkem čtyři: první před odletem a druhý při příletu na letišti v místě určení. Další vyžadují české úřady den před zpáteční cestou, poslední turisty čeká po pětidenní karanténě v Česku.

Přístup konkrétních pojišťoven se liší. Roli hraje i to, do jaké země klient jede. Kupříkladu Kooperativa lidem cestujícím do bezpečnějších zemí označených na „semaforu“ ministerstva zahraničních věcí zelenou a oranžovou barvou hradí výdaje spojené s onemocněním na koronavirus již ze standardního pojištění.

Cesty do rizikových zemí

Na cesty do rizikových zemí označených červeně a tmavě červeně jim doporučuje, aby si sjednali speciální pojištění. „Toto pojištění nesjednáváme do těch zemí, které ministerstvo zahraničí označí jako země s extrémním rizikem výskytu onemocnění covid, nebo do těchto zemí vstup zcela zakáže,“ řekl Deníku mluvčí Kooperativy Milan Káňa.

Běžné cestovní pojištění stačí na cesty do „zelených“ a „oranžových“ zemí také pojištěncům od Allianz. „Pokud ale turista odjíždí do destinace, která je označena červeně nebo tmavě červeně, pak je to s rizikem, že mu covid jako pojistnou událost nebudeme moci uznat,“ varuje mluvčí Allianz Marie Petrovová.

Cestovní kanceláře doufají, že zájem o zahraniční dovolené vzroste s tím, čím více lidí bude proti koronaviru očkováno. Ani očkování ale neznamená jistotu, že člověk nemoc nedostane. „Máme už i klientku, která byla v zahraničí covid pozitivní, dokonce s těžším průběhem, přestože za sebou měla obě dávky očkovací vakcíny,“ uvedl mluvčí ERV Evropské pojišťovny Vlastimil Divoký.

Co čeká turisty s pozitivním testem



Egypt: hotely mají speciálně pro pozitivní lidi vyčleněné patro, v karanténě musí zůstat sedm až deset dní. Ubytování v ní stojí 50 až 100 eur na noc



Kanárské ostrovy: obvykle bývá desetidenní karanténa nařízena jen pro pozitivní osobu, někdy i pro ty, jež s ní byly ve styku. Ubytování vyjde na 100 až 150 eur na noc



Spojené arabské emiráty: karanténa na sedm až deset dní. Také zde pro ni mívají vyčleněné patro, některé hotely jsou jen pro lidi v karanténě. V nich se někdy musí platit už při ubytování, cena za den zde vychází na 150 až 200 eur



Maledivy: pro karantény mají vyčleněné celé resorty, kde společně zůstávají pozitivní lidé i ti, jež s nimi přišli do styku. Propuštěni jsou po 14 dnech bez ohledu na výsledek kontrolního testu. Denní ubytování stojí 100 až 150 eur



Zdroj: ERV Evropská pojišťovna