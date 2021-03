Při návratu ze zemí s velmi vysokým rizikem, značených tmavě červenou barvou, je povinný PCR test před cestou do ČR, po příjezdu musejí cestující absolvovat karanténu. Po pěti dnech si mohou udělat druhý PCR test, který v případě negativního výsledku umožní karanténu ukončit. Do této kategorie patří menší část členských států Evropské unie včetně například Slovenska a také většina třetích zemí, mezi nimi i Británie.

U červených zemí s vysokou mírou rizika je nutný vedle antigenního nebo PCR testu před cestou i další do pěti dnů od přicestování, a to PCR test. Do té doby musí být člověk v samoizolaci.

Od pondělí mezi ně budou patřit Andorra, Belgie, Bulharsko, Dánsko, Finsko, Francie, Chorvatsko, Itálie, Lichtenštejnsko, Litva, Lotyšsko, Lucembursko, Monako, Německo, Nizozemsko, Norsko, Rakousko, Rumunsko, Řecko, Slovinsko, Španělsko, Švýcarsko a Kanárské ostrovy.

Pro návrat z oranžových, středně rizikových států podle cestovatelského semaforu, je povinné absolvovat antigenní nebo PCR test před cestou do České republiky. V této kategorii budou Irsko, Portugalsko s výjimkou Madeiry a Baleárské ostrovy. U všech těchto tří kategorií mají zaměstnanci a studenti povinnost předložit výsledek testu zaměstnavateli nebo škole, kde studují.

Už tři týdny také platí zákaz cestovat do zemí, kde je extrémní riziko šíření jihoafrické mutace koronaviru. Týká se to Botswany, Brazílie, Svazijska, Jihoafrické republiky, Keni, Lesotha, Malawi, Mosambiku, Tanzanie, Zambie a Zimbabwe.

Žádná z povinností neplatí pro zelené země s nízkým rizikem nákazy. Z evropských států k nim patří Vatikán a Island, z dalších zemí Austrálie, Jižní Korea, Nový Zéland, Singapur a Thajsko.

Cizinci nesmějí do Česka přicestovat z jiných než nezbytných důvodů. Kabinet koncem ledna zakázal pobyt cizinců v ČR s výjimkami pro cestu do zaměstnání a škol, nezbytné cesty za rodinou či blízkými osobami, pro cesty do zdravotnických zařízení a zařízení sociálních služeb nebo například na svatbu či pohřeb.