„Zájem je obrovský, máme téměř vyprodáno,“ potvrzuje Radek Petr, provozovatel kempu Kristýna v česko-německo- polském trojmezí. Tam láká návštěvníky nejen průzračně čistá voda v zatopeném lomu, ale i blízkost stále ještě málo frekventovaných Lužických hor, nedaleký hrad Grabštejn či zámek Lemberk. A samozřejmě i cyklostezky kolem zatopených německých dolů v bezprostřední blízkosti hranice.

V čem bude letošní sezona jiná?

Jiná už je. Loni v dubnu už tu bylo sto karavanů. Lidé panikařili, nejprve rušili pobyty, teď je to zase naopak. Jiná je i v tom, že letos poprvé protáhneme sezonu až do září. Doufám, že se nám podaří trochu dohnat ztrátu dva miliony. Hodně nám uškodilo zrušení mistrovství světa radiově řízených lodních modelů, na které se sem jiné roky sjíždí celá Evropa.

Když jsme u těch zahraničních návštěvníků, jak moc se odrazí ztráta zahraniční klientely, přece jen sem jezdili i Němci a Poláci?

To je pravda, ale v posledních letech se výrazně zvýšil poměr Čechů. Němci zatím, stejně jako my, vyčkávají, že se uvolní pravidla a rezervace zatím neruší. Tak uvidíme.

Takže k pohybu dochází?

Ano, někdo ruší, někdo naopak rezervuje, takže nějaká místa ještě máme a pro toho, kdo se rozhodl zrušit dovolenou u moře, ještě nic není ztraceno.

Jaký byl zájem během prvního otevřeného víkendu?

Velký. I už teď o víkendu bylo navzdory počasí obsazeno nějakých 20 chatek a byly tu i karavany.

O jaký typ ubytování je největší zájem?

Ten trend je v poslední době jednoznačný. Lidé si raději připlatí, ale chtějí mít větší komfort a pohodlí. Takže jako první jdou na odbyt plně vybavené chaty s kuchyňskou linkou a vlastní sociálkou, naopak chatičky jen s vařičem a palandami, což jsou takové „dřevěné“ stany, doprodáváme až jako poslední.O ty takový zájem není.

Jak se pohybují ceny?

To je opravdu těžká otázka, protože těch kategorií máme víc, ale zhruba se dá říct, že od 450 do dvou tisíc, což jsou chatky pro 7 až 10 lidí.

Co je největším lákadlem?

Jednoznačně čistá voda. To je pro nás „number one“. Každý rok se snažíme přinést nějakou novinku. Rekonstruovali jsme už loni, letos je to nově vybudovaná severní pláž, je nádherná. Osadili jsme i nové osvětlení ve stylu retro, takže je to tu opravdu malebné.

Oblíbená místa



* Camping Vranovská pláž: Kemp na břehu Vranovské přehrady návštěvníkům nabízí apartmánovou chatu, penzion, místa pro karavany a vlastní stany. Místo je ideální pro rybáře, vášnivé houbaře, rodiny s dětmi, sportovní školy či myslivce. Pro děti je tu k dispozici například dětský bungeejumping, venkovní hřiště nebo lanový park.



* Autocamp Sedmihorky: Kemp, který se nachází poblíž přírodní rezervace Hruboskalsko v Českém ráji, nabízí ubytování v chatkách, mobilních domech, indiánských týpí, karavanech nebo stanech. Součástí chatek je kuchyň, lednice i topení. Pro děti je k dispozici dětské hřiště, sportoviště i možnost koupání.



* Středisko Stará Živohošť: Kemp u Slapské přehrady se nachází přibližně 40 kilometrů jižně od Prahy. Ubytování je možné v budovách i chatkách. Součástí areálu je restaurace se zahrádkou.