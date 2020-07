Ministr zahraničí Tomáš Petříček (ČSSD) zdůraznil, že Česko usilovalo o společný postup EU při uvolňování cestování vůči třetím zemím, aby se situace pro české turisty dál nekomplikovala. "Z praktických důvodů jsme na tom trvali proto, aby pro českého cestovatele, který poletí do Tuniska, do některého ze států Asie nebo výhledově i do Turecka či jinam platila stejná pravidla, ať už letí z Prahy, Vídně nebo Berlína," řekl.

Podle náměstka ministra zahraničí Martina Smolka se představitelé EU dohodli na předběžném seznamu zhruba 15 bezpečných zemí pro cestování, jeho konečnou podobu by měli schválit dnes večer. Členské státy budou moct tento seznam pro své účely dál zúžit a Česko se to chystá udělat. "Máme základní klíč, kterým je reciprocita. Jestli ten stát se chová vůči českým občanům stejně, jestli nás vpustí na své území, případně za jakých podmínek," řekl Smolek. Dalším faktorem bude relevance dané země z pohledu vzájemného turismu nebo možnosti české diplomacie poskytovat v zemi konzulární pomoc.

Omezené cestování

"Pro nás byla priorita, abychom pokud možno otevřeli pravidla pro země západního Balkánu," uvedl Petříček. Podle něj na seznamu budou i některé asijské země nebo Austrálie či Nový Zéland. Přesnou podobu seznamu ale nechtěli představitelé ministerstva zahraničí komentovat, dokud ho EU neschválí.

Cestování ze třetích zemí do EU je nyní omezeno kvůli pandemii koronaviru. Češi do některých těchto států vyjet mohou, pokud to pravidla dané země umožní, při návratu ale musejí předkládat negativní test na covid-19 nebo nastoupit do karantény. Takový režim paltí například pro Srbsko.

Portugalsko se přesune mezi středně rizikové země



Portugalsko se od úterý přesune do kategorie země se středním rizikem nákazy koronavirem, Češi tak při návratu ze země už nebudou muset povinně předkládat test na covid-19. V kategorii nejrizikovějších zemí zůstane ze států EU pouze Švédsko, od středy ale pro jeho občany odpadne povinnost dokládat důvod cesty do Česka. Novinářům to dnes řekl náměstek ministra zahraničí Martin Smolek.



Při cestě ze země se středním rizikem musí mít test na koronavirus pouze cizinci. Při příjezdu ze zemí s vysokým rizikem musí negativní test doložit cizinci i Češi, nebo podstoupit dvoutýdenní karanténu.



Občané Švédska dosud mohli do Česka cestovat pouze kvůli práci, rodině, ze zdravotních důvodů nebo v naléhavých mimořádných situacích. Vstup za účelem turistiky možný nebyl. Od středy by se podle Smolka měl režim změnit a Švédové by do Česka mohli přijíždět i bez udání důvodu, nadále by ale museli dokládat negativní test na covid-19. Uvolnění podle náměstka souvisí se změnou cestovního režimu na vnějších hranicích EU, která má nastat ve středu.