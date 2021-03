Především Pražané a Středočeši zůstávají po vyhlášení uzávěry okresů častěji doma a zároveň nejvíc omezili svou přítomnost na pracovištích. Vyplývá to z anonymizovaných údajů z mobilů, které pravidelně zveřejňuje společnost Google.

Znamená to, že jsou Pražané a Středočeši i nejzodpovědnější, co se dodržování protikoronavirových opatření týče? To z těchto dat automaticky dovozovat nelze, jelikož v těchto krajích žije i vyšší podíl lidí, kteří svou práci z domova vůbec vykonávat můžou.

Pro potraviny musí

Data ukazují, že po vyhlášení lockdownu omezili lidé pohyb mimo domov v celé republice. Nicméně některé činnosti – jako je třeba nákup potravin či léků – logicky nelze odkládat donekonečna.

A tak se křivka udávající přítomnost Čechů v těchto provozovnách i v posledních týdnech občas vyhoupla nad dlouhodobý normál.

Podobné je to s návštěvami parků. Například v neděli 7. března chodili lidé na procházky častěji, než bylo zvykem o běžných nedělích. Vliv na tento ukazatel ale logicky má i aktuální počasí.

Mírně jsme se otrkali

Když se srovnají tři minulé pátky (první těsně před lockdownem a dva už během uzávěry), tak lidé nejvíce omezili mobilitu hned v prvním březnovém týdnu.

Pak se mírně „otrkali“, nicméně i minulý pátek trávili doma nadále více času než o čtrnáct dní dříve.

Google ve svých datech ukazuje, jak se změnily počty návštěv a délka pobytu na různých místech v jednotlivých dnech týdne. A to ve srovnání s obvyklou aktivitou, která se udála loni mezi 3. lednem a 6. únorem, tedy v týdnech před tím, než se koronavirus začal z Číny ve velkém šířit po světě.

Na silnicích větší klid

Zajímavé údaje o pohybu po tuzemských cestách nabízí i Ředitelství silnic a dálnic, které srovnalo data v letošním únoru a březnu. Lidé podle nich omezili cestování po silnicích a dálnicích především v okolí Prahy.

„Ve větší vzdálenosti od hlavního města jsou poklesy výrazně nižší,“ uvedl mluvčí silničářů Jan Studecký.

Data zároveň ukazují, že výrazně oslabily ranní a odpolední špičky. Což je dáno právě faktem, že zaměstnanci začali více pracovat z domova.