Silnice jsou ve špatném stavu, veřejná doprava v ucházejícím, vyplývá z ankety, ve které Deníku odpovědělo přes sedm tisíc respondentů na dotazy, jak se žije v jejich kraji.

Pokud by měli noví krajští zastupitelé a hejtmani, kteří vzejdou z říjnových voleb, do něčeho investovat svou energii, byly by to dopravní problémy v regionech.