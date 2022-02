„Zkrátka stalo se,“ popisuje lakonicky první tamní případ starosta obce Pavel Strnad. „Paradoxní je, že ten člověk skoro nikam nechodil. Je to takový samorost. Pracoval doma, z vesnice se celé dny nehnul.“ Pak ale kvůli nemocnému psu vyrazil za veterinářem mimo obec a tam se zřejmě nakazil. Tomu by odpovídalo i to, že po něm už žádný další případ hygienici v Dole neobjevili.