ANO Ústava a listina práv a svobod zaručuje všem občanům starším osmnácti let právo volit. Je to stejně zásadní svoboda jako svoboda slova či shromažďování. Demokracie v moderním pojetí je nemyslitelná, pokud nemohou volit všichni. Volební komisaři proto dojíždějí i za těžce nemocnými či velmi starými lidmi, pokud si přejí hlasovat. Nikdo nesmí být vyloučen.

NE Všechny ústavní výsady mohou být a jsou upravovány zákonem. Shromáždění mají být ohlášena, nesmějí se konat poblíž některých budov. Svobodný názor nesmí propagovat nelidská hnutí. Volební zákon mluví jasně: Lidé, kteří jsou v karanténě, volit nesmějí. Je to logické opatření, které je založeno na tom, že ostatní mají právo být chráněni před nemocí.

Zákon nepočítal s epidemií, změňme ho

ANO Pokud jsou v karanténě jednotliví lidé, lze zákon chápat. Nikoli však, když jich tam mohou být tisíce, možná ještě víc. Způsob volby v Česku je tak jako tak nemoderní. Korespondenční hlasování je možné v mnoha zemích a žádné podvody se tam nedějí. Je na čase uvažovat i o tom, že umožníme hlasování po internetu. Koronavirová krize je ideální příležitostí, jak zákon zlepšit.

NE Od prvních voleb v porevolučním Československu se jedná o instituci, která funguje spolehlivě a lidé v ní mají prakticky neomezenou důvěru. Nemá smysl narychlo a účelově měnit něco, co je zavedeno a slouží víc než dobře. O změně se dá samozřejmě diskutovat. Je však potřeba ji připravit pořádně, a nikoli pod tlakem jedné epidemie. Ta do dalších voleb vymizí nebo bude zkrocena.

Lidé v karanténě mohou hlasovat bezpečně

ANO Při současných znalostech o šíření viru a technických možnostech není nemožné zorganizovat hlasování pro lidi v karanténě. Mohou vhodit lístek do oddělené urny ve dveřích svého bydliště. (Podobně například dostávají nákupy). Komisaři vybavení ochrannými pomůckami dopraví urnu na bezpečné místo. Tam bude stát po dobu 24 hodin, než bude jisté, že případný virus na lístku už není aktivní.

NE Technicky to sice možné pravděpodobně je, ale riziko není nikdy vyloučeno. Kdyby se začala nákaza šířit tímto způsobem, ohrozilo by to nejen volby, ale celou zemi. Bylo by pochopitelné, kdyby volební komise odmítly „covidové“ urny převzít. Zákon by navíc musel být změněn i v tomto případě. Ten současný počítá s tím, že se všechny lístky v urně smíchají a nepočítá s žádnými výjimkami.

Lepší je volby odložit

ANO Neexistuje žádný zásadní důvod, proč by museli jít lidé k volbám teď. V případě Senátu na termínu nezáleží vůbec. Když si současné krajské vlády protáhnou své období o půl roku nebo o rok, také se nestane nic strašného. Je to pořád lepší než riskovat, že současné hlasování bude napadeno. Je totiž velice pravděpodobné, že lidé vyloučení z voleb i neúspěšní kandidáti se budou soudit.

NE Není důvod k tomu, aby se volby odkládaly. V zemi není nouzový stav, na podzim se situace podle epidemiologů ještě zlepší. Soudní procesy hrozí spíše v případě odkladu, než když vše proběhne tak, jak má. Volební zákon mluví o karanténě jasně, neexistuje důvod pro žaloby. Izolovaných lidí není mnoho a výsledky to nemůže podstatně ovlivnit.