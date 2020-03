Ve středu a přímo proti vstupu do školy se nachází nejintimnější místo parku Hnízdo, které je stylizovaným úkrytem i místem pro setkání i odpočinek. Hřiště v Parku Kneslova v brněnských Černovicích je jedním z osmi projektů z jihu Moravy, které bojují o titul Dřevěná stavba roku 2020.

Pasivní dům s loukou na střeše, Babice nad Svitavou. | Foto: Vizualizace: EM3 Dřevostavby

Hřiště je zajímavé rozmístěním herních prvků do celého parku. „Akátové prvky vypadají, jakoby tam vyrostly. Je to pěkná odpočinková zóna,“ sdělila za firmu, která hřiště vyrobila, Andrea Chlupáčková. Hřiště je místními hojně navštěvované. „Je to největší hřiště v Brně, chodí tam i lidé z jiných městských částí, třeba ze Slatiny,“ řekl černovický starosta Ladislav Kotík.