Jak hodnotíte z pohledu vašeho byznysu letošní rok na trhu s ojetými vozy?

Zdroj: Deník

Poměrně rozpačitě. Start roku byl velmi dobrý, první zlom nastal v souvislosti s válkou na Ukrajině a s ní související nejistotou a zdražením pohonných hmot. V květnu došlo k dalšímu oživení trhu, které bylo zastaveno zvýšenými cenami energií. Nyní těžko predikovat, jak se bude situace vyvíjet dále do konce roku a v roce 2023.

Můžete definovat tři klíčové události pro vaši firmu, které vás v uplynulých třech letech ovlivnily?

Covid a sním související lock downy, které vedly k rozvoji online prodeje vozidel, včetně ojetých vozů. Nedostatek nových vozidel na trhu, jejich obměna a tím i nedostatek ojetých vozidel, které výrazně zdražily, a to až o 20 procent. Válka na Ukrajině, zvýšení ceny PHM, zvýšení úrokových sazeb a cen energií.

Mění se v současné situaci preference zákazníků? Jak?

Zvyšuje se poptávka po zánovních vozidlech jako náhrady za nedostatková nová auta. Větší zájem je také o vozy s nízkou spotřebou, tedy nízko objemová vozidla. V segmentu ojetin se začali obchodovat i elektromobily, které zaznamenali v procentuálním vyjádření raketový nárůst. V kusech jsme stále maximálně desítkách kusů za měsíc.

Jak vidíte budoucnost prodeje ojetých vozů?

Poměrně dařit se bude i nadále prodejcům se širokou nabídkou a zároveň rychlou obrátkou, kteří jsou schopni poskytnout komplexní služby, včetně výkupu, financování a servisu.

Které značky vozů se u vás ve firmě co do prodeje dostanou do TOP 5?

Tradičně se na první TOP 5 značkách nic nemění a jednoznačně vede značka Škoda. S odstupem jsou značky VW, Ford, BMW a Peugeot.

Od koho v České republice převážně nakupujete auta – od fyzických osob, z aukcí, od jiných prodejců?

V ČR vykupujeme vozidla na pobočkách = interní nákup, a v rámci „výjezdů“ = externí nákup, včetně aukcí. Interní nákup tvoří ze 72 % soukromé osoby, z 28 % právnické osoby a firmy. Externí nákup pak tvoří ostatní prodejci ojetin, dealeři, aukce, leasingovky či firmy.

Kolik procent vozů máte z naší země a kolik jich je z dovozu?

Od začátku roku jsme vykoupili přes 16 500 vozů, v zahraničí 24,1 procenta.

TipCars.comZdroj: Deník

Jízda se Škodou ze středně vzdálené budoucnosti. Koncept 7S stál desítky milionů

Volkswagen Sharan se loučí. Pro velké rodiny to bylo super auto....

Zájem o ojeté vozy je teď největší v historii. Nových aut je totiž na trhu málo