Končící premiér kritiku nesnášel, o mnoha žurnalistech si myslel, že jsou najatými žoldáky v antibabišovském zájmu. Reportéry ČT nazval „zkorumpovanou pakáží“. Většina novinářské obce čekala, že s nástupem nové garnitury přijde i jiný styl.

Nejde o to, aby politici byli k představitelům čtvrté velmoci uctiví či přátelští. To z principu nelze, protože pokud mají být média hlídacím psem demokracie, nemohou se kamarádit ani s ministrem, který jim je třeba lidsky sympatický. Stačí vzájemný respekt.

Nezačalo to ale dobře. Redaktoři se jali pídit po minulých aktivitách příštího ministra spravedlnosti Pavla Blažka (ODS). Komentátorům se zase příčí servilní způsob, s jakým se Fialovi kandidáti chovají k Miloši Zemanovi trůnícím v covidáriu.

Někteří nosí i švestičky ze své zahrádky. A pak s chvěním v hlase sdělují, jak skvělý má pan prezident přehled a všemu rozumí. Děd vševěd přitom jen hraje svoji hru.

Není divu, že se to novinářům nelíbí. Ústava ČR o ničem takovém nehovoří, ba dokonce to nepatří ani ke zvyklostem z ní plynoucím. Reakce některých budoucích členů kabinetu ale byla k nerozeznání od té babišovské.

Raději Blažek než no name

Na Blažka si prý zasedli dva pisálci z jednoho serveru a on rád poslechne pana prezidenta a nenechá se odradit novinářskou sebrankou. Nastávající šéfka obrany Jana Černochová (ODS) se tetelí blahem, že ruku v ruce se Zemanem bude zbrojit, stavět základnu NATO, posilovat armádní mise a budovat z Česka výspu kapitalismu, i kdyby nás to mělo přivést na mizinu. A když se to některým lidem od pera nepozdává, hned je na Twitteru zablokovala.

Fialův tým se moci ujme ve zvláště těžké době, ale pokud spoléhal na permanentní potlesk z mediálních ochozů, tak se přepočítal. Řemeslo je řemeslo a žádné bianco šeky poctivý novinář vystavovat nemůže.