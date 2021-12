Mají se ve vánoční pohádce líbat dva muži? Nuže poprask kolem toho může být umělý. Může to být jeden z tahů, kterými umějí producenti rozdmýchat zájem o film, aniž by vydali dolar či korunu. Běžně se přece dovídáme o tom, jak to „jiskřilo“ mezi hlavními představiteli, která hvězda se zranila a jaké šťavnaté sexuální scény byly nakonec vystřiženy.

Nyní běží diskuse nad „vystřiženým“ a opět vráceným polibkem gayů z norské verze veleproslulé pohádky Tři oříšky pro popelku. Ta je v Česku už léta symbolem vánočního kouzla.

I když tedy riskujeme, že skáčeme na hřbet rozběhnuté reklamní hře, přesto se zeptejme: hodí se homosexuální něžnosti do vánoční filmové skazky určené zejména děckám? Ta otázka je totiž podstatná tak jako tak.

Odpověď může být šalamounská. Časy se přece mění: ve starém Řecku by si tento spor nikdo nepřipustil. Milostné vztahy mezi lidmi stejného pohlaví tam byly považovány za normální. (Byť nikdy ve společenské váze nemohly soupeřit s klasickou rodinou.) Kdybychom se takto zeptali ve středověku, byli bychom upáleni. Nikoli za scénku, aby bylo rozuměno, nýbrž za pouhý dotaz.

Ale ani klasická Vorlíčkova verze s Libuší Šafránkovou by nemohla vzniknout v každé době. Vzpurná ženská, která vítězí nad muži? Není to přece převracení přirozených rolí? ptali by se v devatenáctém století. A na mnohých místech světa zajisté i dnes. Vždyť to nutně kazí děti. Tak jako si to dnes myslíme mnozí z nás o puse homosexuálních pánů. A možná budou lidé za sto let považovat takový názor za středověký. Tedy pokud nepřijde nový středověk.

Lze na to hledět ještě takto: není ta netradiční pusa něco jako nedávná aktivistická touha evropské komisařky vyškrtnout ze slovníku samotné „Vánoce“? Tady je to naopak, ale stejně nevhodné: oslava Ježíškových narozenin se musí přizpůsobit tomu, co je trendy. Musí být korektní ke všem a vychovávat děcka ke správnému světonázoru. A k tomu přece rovnost všech pohlaví a i toho, co za pohlaví pouze považujeme, patří.

Jít tedy s dětmi do kina, nebo ne? Jednoznačně ano. Ne však proto, že bychom považovali nové norské mravy za něco převratného. Jenže naše děti už ze sociálních sítí o sporu něco pochytily. Pokud jim podívanou zakážeme, pustí si film na tabletu nebo na telefonu. A my rodiče ztratíme oblibu i možnost se s nimi o tom pobavit.