Dalekosáhlejším problémem může být zásadní proměna kondice letecké dopravy, bez níž je moderní cestování nemyslitelné.

Pozor na letenky

Podobně jako restauratéři také letecké společnosti přišly ze dne na den o 90 a více procent svých běžných tržeb. Jakmile se nejtužší restrikce začaly rozvolňovat, začaly se také objevovat nabídky až směšně levných letenek. Z Vídně či Berlína bylo možné koupit letenku na jih Evropy za 10 eur, a ačkoli zpět letenka vyšla i na trojnásobek, pořád šlo o cenu nadmíru výhodnou. Až podezřele, což se nyní stále více ukazuje.

Leteckým společnostem se totiž přes nízké ceny nedaří naplňovat kapacity letadel a svorně ruší jeden let za druhým. A to často i měsíc a půl dopředu. Platí to také pro letenky, které si cestovatel přesunul již z březnových či dubnových termínů. Aerolinka vám slušně napíše, že let byl zrušen (v horším případě jen jeden let, nikoli oba) a že máte spoustu možností, jak nyní postupovat. Můžete si letenku znovu přesunout až na příští rok, můžete si nechat vystavit voucher opět platný až do příštího roku. Jen žádost o vyplacení peněz se příliš nedoporučuje, protože aerolinky jsou nyní strašně zatížené žádostmi o vratku peněz, tak to vyřizují nad rámec běžných termínů.

Bohužel to skoro vypadá, jako kdyby aerolinky vybíraly peníze od lidí a splácejí jimi své aktuální závazky a systém voucherů jim k tomu poměrně dost nahrál.

Krize důvěry

Tento systém je udržitelný ještě nějakou dobu, dlouhodobě ale ne. Lidem přestane být poměrně brzy jedno, že ve voucherech mají desítky tisíc a začnou se logicky sami sebe ptát, jestli si je vůbec někdy dokážou vybrat. Vůbec nikdo pak raději ani nespekuluje, co se stane s vouchery společnosti, která by případně zkrachovala. Jen pro pořádek rovnou přidejme, že v takovém případě nemá žádnou cenu ani pojištění, kterým se jinak ohánějí všichni prodejci letenek.

Je tedy pravděpodobné, že se letecká doprava změní. Cena letenek přestane být hlavní hledisko a důležitější bude důvěryhodnost. Kupci bude jedno, že do Londýna poletí za 5 tisíc namísto stávajících 900. Hlavně když bude mít jistotu, že skutečně odletí, nebo dostane své peníze zpět.

Která z aerolinek to pochopí první, bude mít šanci se dostat na výsluní.