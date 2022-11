Členové předsednictva hnutí ANO možná byli prohlášením svého šéf Andreje Babiše překvapeni. Vždyť jeho první místopředseda Karel Havlíček ještě dopoledne tvrdil, že prezidentského kandidáta bude probírat nejvyšší vedení a teprve s jeho požehnáním se vše dozví veřejnost. Povídali, že mu hráli. Když se majitel rozhodne, tak co je komu do toho. Své rozhodnutí zdůvodnil absurdním tvrzením, že když vidí, jak vláda nepomáhá lidem, rozhodl se do toho jít. S podobným odhodláním se ovšem do souboje o Pražský hrad nevstupuje. Tedy pokud mluvíme o seriózních zájemcích. Andrej Babiš vzápětí sdělil, že podle svého názoru nemá velké šance na zvolení. „Jsem ale velký bojovník a udělám vše pro to, abych lidi přesvědčil, že jsem dobrý kandidát na prezidenta,“ dodal.

Kdo v tom hledá racionální sdělení, hledal by marně. Buď tedy Babiš jen hodlá využít příležitost k permanentní tříměsíční kritice vlády, nebo jen mlží a má promyšlenou strategii, která ho může dovést až na vrchol. Po prvním kole senátních voleb mi jeho mediální a PR mág Marek Prchal řekl, že už ví, jak to udělat. Pokud se soustředí na eliminaci nejvážnějšího soupeře, jímž je Petr Pavel, může se přiblížit cíli. Ovšem ani jeho protikandidáti na to nebudou hledět se založenýma rukama. Dneškem začíná opravdová kampaň a doposud ospalý trénink se mění v ostrý závod. Babiš s sebou vleče celý batoh zátěží a navíc není schopen zkrotit svoji impulzivní povahu, která mu nedovolí vyčkávat a v klidu argumentovat. V debatách mu to může zavařit, stejně jako před sněmovními volbami.

Expremiér Andrej Babiš oznámil kandidaturu na prezidenta

Na druhou stranu Andrej Babiš je jediným politickým kandidátem, jehož každý volič zná a ví o něm všechno. Nemusí se dívat do wikipedie, aby zjistil, co dělal před listopadem 1989 a co po něm. To je v přímé prezidentské volbě výhoda. Ostatní uchazeči budou muset napínat síly, aby lidé vůbec zjistili, co jsou zač a kde se najednou vzali v seznamu zájemců.

Ve vzduchu se také vznáší otázka, jak souvisí dnešní Babišovo setkání s prezidentem Zemanem s jeho oznámením. Deníku šéf ANO řekl, že nijak, protože původní termín byl 21. října a posunul se jen kvůli jeho onemocnění covidem. Jenže tomu se těžko věří. Zemanova podpora může Babišovi pomoci, byť nyní už jen u velmi malého okruhu voličů. A zajisté zazněly i nějaké přísliby eventuálních protislužeb. Jenže znáte to, sliby se slibují, blázni se radují. Být Vratislavem Mynářem a Martinem Nejedlým, na tuto kartu bych nevsadila ani pětník.

Jisté je, že opět budeme svědky maratonu, jenž se ponese v duchu „všichni proti Babišovi“. Koneckonců to je asi expremiérův záměr. A žádné překvapení pro Petra Fialu, který mi opakovaně řekl, že je přesvědčen o Babišově účasti v prezidentském klání. Naposledy v debatě Deníku koncem září. Není bez zajímavosti, že v tehdejší anketě se tři čtvrtiny čtenářů vyslovilo proti Babišově kandidatuře na Pražský hrad. Hnutí ANO vede všechny žebříčky volebních preferencí. Jenže to neznamená, že třicet procent lidí bude volit Andreje Babiše prezidentem. Jde o jiný typ výběru, daleko osobnější. Vše je otevřené.