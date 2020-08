Za legrační fasádou se ale vyloupne solidní příbytek. Počty nakažených sice rostou, vážných případů je ale málo. Místní ohniska co chvíli vzplanou, vždy jsou však uhašena. Chytrá karanténa je sice přihlouplá, zatím však funguje slušně. (Možná je to tím, že ani virus není žádný inteligent.)

Nový koronasuperúřad je prostě politický kompromis.

Jan Hamáček vytáhl proti Adamu Vojtěchovi z jasných důvodů – volby se blíží. Před nimi by se vyjímal v červeném tričku (na svetr to už není) a v čele krizového štábu skvěle. Takhle je pořád před kamerami Vojtěch. A ta jeho kukadla nad sexy rouškou působí magicky.

Premiér to vyřešil manažersky: Hamáčka vyhodit nemůže, Vojtěcha nechce. Postavil se nad ně a učinil je svými zástupci. Armádu přibral ke spolupráci, jak radil Hamáček, ale ne tak, aby Vojtěcha ponížil.

Jistě, mohli bychom si tuhle legraci odpustit, ale to bychom museli žít v jiné době a v jiné zemi. Podstatné je, že politici se v důležitých věcech řídí radami vědců a nepouštějí se do žádného inženýrství. Možná by mohli být ještě opatrnější. Lidé to chápou. A absolutní pre-miant v boji proti koroně, Vietnam, evakuuje deseti tisíce kvůli třem nakaženým…