Našinec je škodolibý. V trudných dobách se jeho nepřejícnost ještě prohlubuje. Ze startu CNN Prima News, zpravodajského kanálu, je tedy zklamán a roztrpčen. Jak to, že se jim to, u všech všudy, podařilo?

Foto: Deník

Našinec čekal trapné přežblebty, prázdné tlachy, natahovanou kaši. Už se tetelil na to, aby mohl v pondělí na predzahrádce s kumpány rozebírat, jak nějací Amíci a naši vyskočkové vyhodili nějaké to giga do luftu. Zvlášť teď by to bylo vítané téma, když už ten covid neletí. Jenže nic. Kanál se rozjel takřka bez zádrhelů. Kdyby se takhle opravovala D1, už teď bychom po ní jezdili dvoustovkou klidně až do Užhorodu. Nebo kdyby se tak elegantně rozdělovala pomoc drobným i větším podnikatelům, kteří třou bídu s nouzí kvůli koronakrizi!