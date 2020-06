Opravdu? To lidi chrání duch demokracie? Hrozí jim menší nebezpečí, než třeba na festivalu? Opatření proti koronaviru jsou přeci rozumná. A za taková je považuje drtivá většina lidí. Podle právě zveřejněné studie britských vědců zachránila karanténa v Evropě na tři miliony životů.

Jenže jak pravidla dodržet? Kdyby nebylo výjimky a policie chtěla být nesmlouvavá, dočkal by se muž s obuškem odpovědi: „Proč mě bijete pane, já k shromáždění nepatřím, já se jen nachomýtl.“

Ale ouha. Když teď mají demonstrace bene? Hádejte, co se stane? Strážník nezastaví dav proudící na tribuny: „Kdepak, my sem nejdeme fandit Slavii, my demonstrujeme proti Spartě!“

Bylo by tedy skvělé, kdyby pořadatelé protestů pětistovku dodržovali dobrovolně.