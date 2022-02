A Česko? Bylo pro smích na začátku, je i na konci. Na začátku té opravdu zlé vlny Babišova vláda dělala, jako by se nic nedělo. Přišla pohroma. Fialova na sklonku pandemie nevěděla, co dělat. Když jí to nařídil soud, svěsila krovky a zrušila většinu zákazů.

Alenka v říši Instagramu

Podle soudců je totiž pandemický zákon napsán špatně. Občané například nesmějí být nepřímo nuceni k očkování tím, že nemohou do kina či restaurace. Abychom nekritizovali jen politiky: Zajímavé je, že tento argument unikl soudcům v zemích s vyspělejším právním systémem. Francouzský prezident Emmanuel Macron jim přímo strčil hlavu do tlamy. Řekl přece, že chce neočkované „nas…at“?

V epickém souboji protlačila vláda novou verzi pandemického zákona. V epickém? Ano, máme na mysli parodii na eposy „Žabomyší válka“. Přesně tak půtky mezi poslanci vyhlížely. Doprovázel to tartas povykujícího lidu, který přitáhl před sněmovnu se šibenicemi.

Mnoho povyku pro nic. Nejenže covid nejspíš vskutku odchází. Soudy by patrně rušily celé odstavce nového zákona stejně, jako to činily u předchozího. Bojovalo se o mrtvou literu.

Binec, kam se podíváš

Zákon o epidemiích potřebujeme. Má být však schválen pokud možno všemi stranami. Má stanovit, kdo bude boj za záchranu řídit, kdo má být v krizovém štábu. Jak bude stát komunikovat s kraji a s místní samosprávou, jak se mají chovat hygienické stanice… Na jeho důkladnou přípravu je ještě nějaký čas. Vládai opozice by o něm měly začít jednat. A soudci přemýšlet o tom, že svět se dá vidět i jinak než zamřížovaný paragrafy.