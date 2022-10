Před pár dny jsem v Trutnově mluvila s paní, která byla s dětmi devět let na rodičovské. Celý život pak pracovala, ale namísto ocenění za výchovu dětí jí byl vyměřen o to nižší důchod. Teď konečně se tato nespravedlnost změní. Češi dostali minulý týden o důchodech dvě malé, ale důležité zprávy.

Poslanci navrhli rozšířit nárok na 500 korun k důchodu za každé vychované dítě a také snížit důchody bývalým komunistickým funkcionářům. Jsou to správné a spravedlivé kroky, na které se čeští senioři a seniorky opravdu načekali. Následovat musí další. Dva sněmovní návrhy jsou ale pro mě symbolem toho, že to jde. Za návrhy totiž stojí daleko větší příběh - příběh o tom, co může naše země dokázat, pokud místo kopání příkopů bude s respektem a pokorou pracovat na tom, co máme společné.

Osobní pocit tepla

Návrh na zmíněnou pětistovku vzešel z komise pro spravedlivé důchody. Jejím vedením mě v roce 2019 pověřila ministryně Maláčová. Očekávání od komise tehdy nebyla kdovíjaká a já se vůbec nedivím. Byla to už šestá komise v pořadí a předpovídali nám podobný osud jako těm předchozím - že se znovu věnuje spoustu energie, času a peněz na vypracování závěrů, které pak nový ministr hodí do koše a začne nanovo. Proto jsem od začátku věděla, že na to musíme jít jinak.

Mým hlavním cílem bylo napříč mnoha názorovými proudy najít takovou shodu na systémových krocích, která bude mít potenciál překonat hranice jednoho volebního období. Nebyl to rozhodně malý cíl. V komisi zasedalo čtyřicet expertů, mezi nimi zástupci všech politických stran zastoupených v Poslanecké sněmovně a Senátu, zástupci státní správy a také nezávislí odborníci, kde každý přicházel s úplně jinou představou o nejlepším řešení. Byla to spousta práce navíc, ale nesmírně se vyplatila.

Skutečně, nejen papírově, jsme naslouchali a místo točení se na rozdílech se soustředili na to, na čem můžeme společně stavět.

Přineslo to výsledky. Většina stran si dala naše doporučení do svých programů a nová vláda, která kritikou té předchozí, za níž návrhy vznikly, nikdy nešetřila, je zahrnula do svého programového prohlášení. Především se ale závěry komise dostaly z papíru do reality a pět set korun navíc za každé vychované dítě se k důchodům přidá už od ledna.

Stavět teď může vláda i na dalších doporučeních naší komise, třeba na zavedení nultého pilíře, tzv. minimálního důchodu, nebo na reformě předčasných odchodů do důchodu.

Tato země potřebuje přestat přešlapovat na místě. Potřebujeme zvýšit naši konkurenceschopnost a urychleně se připravit na dobu, kdy do důchodu budou odcházet tzv. Husákovy děti. Aby se to podařilo, potřebujeme odvážné politiky, kteří budou hledat shodu, kteří budou naslouchat, kteří místo honění vlastních politických bodů půjdou za nejlepšími řešeními. Když opustíme zákopy, mohou se konečně začít dít velké věci.

