Zpěvník pokřtil Wykrentovi Jarek Nohavica

FOTOGALERIE/ - Na první pohled vypadá orba jako běžná práce na poli. Při pohledu zblízka a ve snaze pochopit, co všechno musí účastník Mistrovství České republiky v této disciplíně zvládnout, už to tak jednoduché není. Rozhoduje přesnost a rychlost, ale důležité je mít i přirozený talent a intuici. Tedy něco, co se nedá naučit.