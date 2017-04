Nejmilejší koncert v Přerově: takto to umí rozjet děti z domovů

VIDEO / Někteří z nich stojí na pódiu úplně poprvé. Než vezmou do ruky mikrofon, trochu omluvně se usmějí. Když se ale sálem rozezní jejich zpěv, ozve se nadšený aplaus publika.

Děti z domovů ve středu představily své umění na soutěžní přehlídce zájmové a umělecké činnosti s názvem Nejmilejší koncert. Už podeváté se konala v přerovském klubu Teplo.

„Nápad uspořádat přehlídku vznikl před šestadvaceti lety, protože veřejnost se tehdy dívala na tato zařízení a zejména na děti, které v domovech vyrůstaly, tak trochu s despektem. Autoři myšlenky chtěli dokázat, že i děti z domovů jsou talentované a dokážou prezentovat své umění na veřejnosti,“ přiblížil Jan Pavlas, ředitel Dětského domova v Přerově.

Od strojírenství k filmu

Děti z devíti domovů v Olomouckém a Zlínském kraji, kterých se na pódiu vystřídalo na pět desítek, soutěžily o postup do celostátního finále v několika oblastech - hudba, tanec a dramatická výchova. Někdo zvolil zpěv, nechyběly ale ani dramatické scénky či tanec.

Jeden z účastníků přehlídky Rostislav Vašík z Dětského domova v Olomouci se chce divadlu věnovat i ve své profesi.

„Zkusil jsem nejprve strojírenskou střední školu, ale protože mě to úplně netáhne, přestupuji na filmovou školu ve Zlíně. Chtěl bych dělat herectví, film a režii,“ prozradil Rostislav Vašík, který na přehlídce zaujal i svým zpěvem.

Blbnutím probudit tvořivost

Je v dnešní době těžké odpoutat pozornost dětí od tabletů a počítačů, aby si vyzkoušely vlastní tvorbu?

Vychovatelka Ilona Celetková z přerovského dětského domova tvrdí, že ano.

„Musíte v nich probudit jejich tvořivost, která je ukryta někde hluboko v nich. Když ale vidí nás, jak blbneme, tak se k nám většinou přidají,“ usmála se vychovatelka, která s dětmi nacvičila pásmo s názvem Čtyři živly.

„Přizpůsobili jsme hru možnostem dětí a tomu, jak představení můžou, nebo nemůžou nacvičit. Je o tom, že se na cestě poutníkovi postaví do cesty čtyři živly - země, vzduch, voda a oheň. On si jich nejprve nevšímá, ale až později se s jejich pomocí probere a uvědomí si, že člověk k životu živly potřebuje. Smyslem je, aby si děti uvědomily, že přírodu k životu potřebují. Takže je to přesný protiklad k těm tabletům,“ uzavřela.