Zídku na nábřeží slavnostně předali Přerovu. Místo laviček má sklápěcí sedátka

Stavbu protipovodňové zídky na nábřeží Edvarda Beneše provázely pochybnosti obyvatel Přerova, zda je takový způsob ochrany vůbec nutný. Během katastrofálních záplav v roce 1997 totiž podle místních dorazila stoletá voda na nábřeží odjinud - valila se od Žebračky. Emoce vyvolalo i vykácení letité aleje u Bečvy. Přesto je zídka na světě, aby sloužila svému účelu.

Obyvatele nábřeží ochrání před padesátiletou vodou.

Protipovodňová zídka, kterou ve středu slavnostně předali do užívání generální ředitel Povodí Moravy Václav Gargulák, ministr zemědělství Marian Jurečka a přerovský primátor Vladimír Puchalský, byla z velké části dokončena už v létě. Slavnostní přestřižení pásky se ale konalo až teď.

„Stavba trvala déle než rok a zhruba půl kilometru dlouhá zeď z monolitického železobetonu ochrání obyvatele nábřeží před padesátiletou vodou. Náklady na tuto akci činily téměř 13 milionů korun,“ shrnul generální ředitel Povodí Moravy Václav Gargulák.

Součástí investice je i zhotovení hradidlové komory na kanalizační odlehčovací výusti a mobilní hrazení, které lze v případě zvýšení hladiny řeky Bečvy přivézt a ihned nainstalovat. Hasiči už nový prvek otestovali a uskladněn bude v areálu technických služeb.

„Dokončení tohoto protipovodňového opatření považuji po dvaceti letech od katastrofální povodně v roce 1997 jen za krůček, kterým má být naplněn celý systém ochrany pod jezem a nad jezem. Ale díky za to,“ řekl přerovský primátor Vladimír Puchalský (SpP). Město se na akci finančně podílelo.

Zhruba metr vysoká zídka i přes počáteční obavy příliš nenarušila ráz této části města a původní dřeviny nahradila výsadba platanů. Jen klasické lavičky tu seniorům chybějí.

Pokud si chtějí důchodci u Bečvy sednout, tak mohou, ale na sklápěcí sedátka na zídce. Ty jsou ale od sebe dosti daleko. Druhou možností je posadit se rovnou na zídku.

Kácení v Rybářské aleji

Protipovodňová ochrana Přerova bude pokračovat i v příštích letech.

„Vyžaduje ještě dobudování jedné části u železničního mostu a další zídky u tenisových kurtů. Jsme ve fázi žádosti o územní rozhodnutí a předpokládáme, že bychom ho mohli získat během několika týdnů. Pak zahájíme práce na projektu a do dvou let by se mohla začít stavět další etapa protipovodňových opatření,“ upřesnil generální ředitel Povodí Moravy Václav Gargulák.

Zídce u tenisových kurtů ale musejí ustoupit letité stromy v Rybářské aleji, což je pro Přerovany citlivé téma.

„Pokud dojde ke kácení, bude citlivé a pouze v místech, kde je to nezbytně nutné. Navazovat bude okamžitě náhradní výsadba, kterou se pokusíme kompenzovat ztráty porostů, jež vzniknou kvůli budování protipovodňových opatření,“ dodal.

Ochranu proti stoleté vodě ale zajistí pouze systém komplexních opatření na řece Bečvě a především - vodní dílo Skalička.

„V Přerově nás čeká ještě ochrana břehu u elektrárny, dořešení části u tenisu a odlehčovací prostor na zachytávání velkých kmenů a naplavenin u Prosenic. Když se bude dařit, mohly by se tyto etapy zrealizovat do dvou a půl let,“ řekl ministr zemědělství Marian Jurečka (KDU-ČSL).

Projektová příprava podle něj pokračuje a finanční prostředky jsou zajištěny.

„Všechna tato opatření ale budou fungovat na úroveň povodní v roce 1997 až ve chvíli, kdy budeme mít za sebou vodní dílo Skalička. Loni jsme začali s výkupy pozemků a letos v nich pokračujeme. Kdyby se hodně dařilo, do deseti let by mohla být všechna tato opatření funkční,“ konstatoval.

Na výkup pozemků pro vodní dílo Skalička je vyčleněno více jak půl miliardy korun a celkově je na protipovodňovou ochranu ve třetí etapě vyčleněna do roku 2019 částka pět miliard korun.