Z romského ghetta ve Škodově mizejí hromady sutin

Přerov - Lžíce bagru pomalu zajíždí do hromady sutin ve dvoře Škodovy ulice. Ještě před rokem se zdálo, že tu nepořádek zůstane navěky a z cihel, rozbitých lahví od vína a hlíny se stanou fosilie, připomínající budoucím generacím smutný osud této části Přerova. Obrat nastal teprve tento týden.

Stavebníci začali konečně odklízet sutiny budov po bývalém romském ghettu. A úklidu přihlíželi i Romové, kteří kdysi ve Škodově ulici bydleli.

„Žili jsme tu třicet let, celý život. Tam byl dvůr, kde si hrály naše děcka. Kdyby to spravili, hned se sem vrátím. Můj manžel už umřel, ale celou dobu litoval, že jsme museli odejít pryč,“ posteskla si paní Renata P., která dnes žije v nově opraveném domě v těsném sousedství bývalého ghetta.

Většina lidí, kteří pozorovali stavebníky při práci, ale ničeho nelitovala.

„Chvála bohu, že se někdo konečně rozhoupal a uklidí to tady. Dříve to byla pulsující tepna Přerova, ještě když v domech bydleli železničáři. Teď je z toho zaostalá část, které se lidé raději vyhýbají. Snad se to po stavbě průpichu změní,“ vyjádřil naději Josef Jurajda z Přerova.

„Zbourat je podle mě jediné možné řešení. Nedovedu si představit, jak nákladná by rekonstrukce takových domů byla,“ komentoval probíhající úklid také Pavel Kiška, který Škodovou ulicí denně prochází, když pospíchá na vlak.

Léta hyzdí okolí nádraží

Lokalita ve Škodově ulici už několik let hyzdí okolí přerovského nádraží.

Domy v bývalém romském ghettu odkoupil před deseti lety i s nájemníky od města soukromý investor - a to za částku 1,5 milionu korun. Slíbil, že obyvatele ghetta vystěhuje, domy srovná se zemí a na jejich místě vzniknou moderní stavby s obchůdky a byty.

Jenže firma Immofin, později Opera Bohemia, skončila v insolvenci. A postarat se nakonec muselo zase město.



Přerovská radnice získala lokalitu zpět do svého majetku, ale za dvojnásobně vyšší cenu - 3,2 milionu korun. Většinu romských nájemníků se podařilo vystěhovat a najít pro ně náhradní byty, pro některé ale shánělo bydlení město.

Za úklid město zaplatí 650 tisíc

Nová kapitola Škodovy ulice se začala psát tento týden, kdy do zanedbané čtvrti najela nákladní auta. Úklid je na začátku - až po odstranění sutin se začnou bourat i čtyři opuštěné domy, které po ghettu zbyly.

Jsou v dezolátním stavu a město nechalo už před lety provizorně zazdít dveře, aby odradilo místní bezdomovce. Stejně ale lezou dovnitř rozbitými okny a ve zchátralých objektech přespávají.

„První den jsme odvezli dvaadvacet plně naložených nákladních aut, dnes to bude zhruba stejné. Počítáme, že budeme hotovi do konce týdne,“ popsal Václav Jemelka, bagrista ze stavební firmy Sisko.

Nákladní auta spolu s cihlami a stavebním materiálem odvážejí také komunální odpad, jenž se tu v minulých letech nahromadil.

„Nejčastěji jsou to láhve od alkoholu, ale i krabice a dokonce hračky,“ řekl.

Stromy zatím zůstanou

Uklízí se černá skládka na ploše zhruba 730 metrů čtverečních a město předpokládá, že auta odstraní na 1 700 tun suti. Město za to zaplatí 650 tisíc korun.

Zatímco náletové dřeviny a keře zmizí společně s odpadem, stromy zatím zůstanou.

„Alespoň do doby, než se začne s demolicí posledních domů,“ doplnila Eva Kousalová z odboru majetku města.

Na odstranění posledních zchátralých budov město požádá o dotaci z programu ministerstva pro místní rozvoj.

Úředníci už zajistili vypracování projektových dokumentací pro výběr zhotovitele a provedení vlastních demoličních prací.

„Až bude čtvrť srovnána se zemí, nabídneme ji investorovi. Jde o významnou lokalitu, protože v jejím sousedství povede průtah městem. Ten se má začít v Přerově stavět v roce 2018,“ uzavřela mluvčí přerovského magistrátu Lenka Chalupová.