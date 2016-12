Za sto šedesát odběrů krve získal Zlatý kříž I. třídy

Radkova Lhota – Devětačtyřicetiletý Karel Šrom z Radkovy Lhoty má za sebou téměř dvě stovky odběrů krve a plazmy. Za sto šedesát odběrů získal z rukou zástupců Českého červeného kříže Zlatý kříž I. třídy. Přesto to nepovažuje za nic mimořádného a zůstává nohama na zemi.

Karel Šrom z Radkovy Lhoty získal za sto šedesát odběrů krve Zlatý kříž I. třídy.Foto: DENÍK/Petra Poláková-Uvírová

„Když máte v rodině sedm pohřbů za sebou, uvědomíte si význam dárcovství. Bylo to hrozné období – jeden z mých příbuzných se utopil, druhého přejelo auto. Manželka už mi říká, abych už toho nechal, ale já přestat nechci," říká Karel Šrom, který má vzácnou krevní skupinu nula minus. Darovat krev začal před více než dvaceti lety a pomohla tomu náhoda.

„Poprvé jsem šel na odběr proto, že jsem zaspal do práce. Nikdy předtím se mi to nestalo, ale protože hrozilo, že bych mohl mít áčko, šel jsem raději darovat krev, abych přinesl do práce omluvenku," líčí s úsměvem. Dnes už ale darování té nejcennější tekutiny považuje za běžnou součást života.

„Pracuji jako zedník, a abych to stihl na sedm do práce, jezdím do přerovské nemocnice už v šest ráno. Beru to jako samozřejmost, vždycky jdu na odběr, a pak rovnou do práce. Vydržím to tak dlouho, jak dlouho mi to mé zdraví dovolí," dodává. Stejné ocenění jako on prý získal i jeho kamarád Jan Štastný z Veselíčka, se kterým chodí na odběry společně.