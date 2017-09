Za masakr dravců hrozí neznámému střelci až tři roky

Rukou neznámého pachatele, který si z místa jedinečného shromaždiště vzácných druhů dravců na Kojetínsku udělal doslova střelnici, zemřelo mnohem více ptáků, než se původně předpokládalo.

Případ, který nyní šetří kriminalisté, otřásl i zkušenými ornitology.

„V jednom těle uhynulého dravce jsme našli dvacet broků,“ je otřesen lidskou krutostí vedoucí Ornitologické stanice Muzea Komenského v Přerově Josef Chytil.

Na závažný případ upozornila žena z Kojetína, která úhyny ptáků na polích mezi Kojetínem a Polkovicemi pozorovala už delší dobu.

„Nalézali jsme zde mrtvé dravce postupně a zpočátku nás ani nenapadlo, že byli zastřeleni. Když jsme zjistili, že někdo z remízků na pole střílí, obrátili jsme se na policii. Celkem jsme zde našli osmnáct dravců - z toho sedm mrtvých,“ vylíčila Lea Pískovská z Kojetína.

Podle ní museli ptáci umírat po dlouhých útrapách - byli lehouncí a vyzáblí.

Brutalita pachatele otřásla i zkušenými ornitology, kteří se snažili zachránit čtyři postřelené dravce v Záchranné stanici pro handicapované živočichy v areálu Ornitologické stanice v Přerově.

„V tělech všech čtyř ptáků rentgen odhalil broky. Dva z nich bohužel utrpěli tak závažná střelná poranění, že museli být utraceni,“ popsal Josef Chytil z Ornitologické stanice v Přerově.

Podle něj rentgen v jednom těle uhynulého dravce zjistil dvacet broků. „I ti, co střelbu přežili, v sobě mají broky, a hrozí jim otrava olovem,“ zmínil.

Stříleli myslivci?

Podle ornitologů není počet uhynulých dravců zdaleka konečný. Když se totiž vrátili na místo nálezu, našli v jeho blízkém okolí další čtyři mrtvé pochopy a jednoho motáka lužního, který patří mezi silně ohrožené druhy.

Střelbu mají podle ornitologů na svědomí myslivci.

„Nikdo jiný zde ani střílet nemohl. Někteří myslivci vidí pořád v dravcích hlavní důvod úbytku bažantů a zajíců, a přitom si neuvědomují to hlavní - že dravci na polích loví hraboše. Pokud by lidé nechali ptáky v klidu lovit, nemuseli by pak hlodavce trávit jedy - dravci by se o ně postarali,“ řekl Josef Chytil.

Vlastní šetření zahájila i Česká ornitologická společnost se sídlem v Praze.

„Na místo dorazila naše terénní jednotka s pátracím psem Samem a našla zde dalších sedm mrtvých motáků. Jsem si ale jistá, že jsme zdaleka nenašli všechny oběti,“ konstatovala Klára Hlubocká z České ornitologické společnosti.

Vedle šesti motáků pochopů byl opět nalezen i jeden vzácný moták lužní.

Tři desítky zabitých dravců

Podle ředitele České ornitologické společnosti Zdeňka Vermouzka uvedla nálezkyně, která zraněné ptáky našla, že na stejném místě pozorovala minimálně deset mrtvých ptáků už počátkem srpna.

„To znamená, že za pouhé dva týdny bylo zmasakrováno minimálně 26 dravců. Existuje důvodné podezření, že v této lokalitě dochází k masivnímu nelegálnímu odstřelu dravců - tedy ptáků chráněných zákonem - a pachatel se dopustil několika trestných činů najednou,“ zhodnotil.

Případem už se zabývají přerovští kriminalisté.

„Z obvodního oddělení v Kojetíně byla tato věc postoupena do Přerova a šetří ji kriminalisté. Došlo k překvalifikování z původního přestupku na trestný čin. Pachateli hrozí za neoprávněné nakládání s chráněnými volně žijícími živočichy a planě rostoucími rostlinami až tři roky,“ shrnula mluvčí přerovské policie Miluše Zajícová. „Případ prověřujeme a zajišťujeme důkazy,“ uzavřela.