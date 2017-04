Z Přerova pojede parní vlak s císařem, oslaví Severní dráhu

Historický vlak, vedený parní lokomotivou „Šlechtična", připomene 1. května den, kdy do Přerova poprvé dorazil vlak po Severní dráze císaře Ferdinanda.

Parní lokomotiva Šlechtična. Ilustrační fotoFoto: DENÍK/Vladimír Šťastný

Na trati Přerov – Bohumín se bude prohánět dobový vlak, který návštěvníky vrátí zpět do roku 1847. Dobový vlak vyrazí na trať z Přerova v 8.12 hodin.



„U příležitosti oslav 170. výročí příjezdu prvního vlaku po Severní dráze císaře Ferdinanda do Bohumína vypraví České dráhy slavnostní parní vlak pro hosty i veřejnost. Historický vlak vedený parní lokomotivou „Šlechtična“ pojede z Přerova do Bohumína,“ prozradila mluvčí Českých drah Monika Bezuchová.

Průjezd Ostravou

Cestující budou mít možnost zhlédnout císaře Ferdinanda se synovcem Františkem Josefem i dvorním doprovodem, ti přistoupí ve stanici Jistebník.

„Po krátkém zastavení ve stanici Ostrava střed pojede souprava okružní jízdou do Ostravy hlavního nádraží a dále bude pokračovat zpět do Přerova,“ podotkla mluvčí.

Při této jubilejní příležitosti připravilo Železniční muzeum moravskoslezské v Ostravě i novou výstavu s názvem „170. let trati Severní dráhy císaře Ferdinanda, Lipník – Bohumín“, která bude zahájena právě v pondělí, a potrvá až do 15. dubna příštího roku.

Zajímavosti z jubilující dráhyNa trati z Lipníku nad Bečvou do Bohumína, stejně jako na zbývající části hlavní tratě bývalé Severní dráhy císaře Ferdinanda až po rakouskou hranici, se jezdilo až do 9. prosince 2012 vlevo.



Po této trati jezdil už na přelomu 19. a 20. století luxusní rychlík určený hlavně pro ruskou šlechtu, který spojoval Petrohrad s přímořskými letovisky na Azurovém pobřeží ve Francii.



Po trati jely nejtěžší nákladní vlaky v historii celé československé železnice, zároveň tato trať nabízí cestování nejrychlejšími a nejkomfortnějšími vlaky v Česku.

Jízdní řád:

Směr Bohumín

Přerov: 8.12

Lipník nad Bečvou: 8.29 – 8.45

Hranice: 8.55 – 9.12

Bělotín: 9.20 – 9.22

Suchdol nad Odrou: 9.38 – 10.02

Studénka: 10.15 – 10.30

Jistebník: 10.40 – 10.53

Ostrava – Svinov: 11.05 – 11.19

Ostrava hl. n.: 11.26 – 11.39

Bohumín: 11.49



Směr Přerov

Bohumín: 13.05 – Ostravské kolečko

Ostrava hl. n.: 15.00

Ostrava – Svinov: 15.11

Jistebník: 15.22

Studénka: 15.33

Suchdol nad Odrou: 15.47

Bělotín: 16.04

Hranice: 16.22

Lipník nad Bečvou: 16.37

Přerov: 16.52