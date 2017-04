Z hradeb bude znít Hendrix. Podpořte kytarový rekord v Přerově!

Hrajete na kytaru a máte rádi Jimiho Hendrixe? Pak pro vás nebude první máj časem lásky, ale hudby. Na prostranství u městských hradeb v Přerově, které loni v létě ožilo koncerty kapel, totiž možná padne kytarový rekord.

Ilustrační fotoFoto: Richard Kutěj

Stačí jen jediné - vzít do ruky kytaru a naučit se tři písničky - „Hey Joe“ Jimiho Hendrixe, „Knockin´on Heaven´s Door“ od Boba Dylana a legendární song kapely The Animals „The House of the Rising Sun“.

Akci organizuje Nadační fond Blues nad Bečvou ve spolupráci s městem a dalšími partnery.

„Je určena pro všechny, aktivní i neaktivní muzikanty. Smyslem kytarového rekordu je formou happeningu vtáhnout lidi do ulic. Společný koncert u hradeb se uskuteční 1. května ve 13 hodin,“ uvedl za pořadatele Pavel Ondrůj, který se nechal inspirovat podobnou akcí v polské Wroclawi.

„V tomto městě probíhá setkání kytaristů, kteří hrají společně skladby Jimiho Hendrixe, už od roku 2003. Na prvním ročníku se sešlo téměř šest stovek kytaristů a loni už jich bylo přes sedm tisíc. Nemáme takové megalomanské plány, ale chceme Přerováky vyburcovat a dokázat, že i my dokážeme být aktivní,“ řekl.

Kytarová exhibice prozatím počítá s účastí asi pěti desítek hudebníků z Přerova, Olomouce a dalších míst.

„Svou účast přislíbili žáci kytarového oddělení Základní umělecké školy v Přerově pod vedením Bohdana Mrtvého a Petra Vařáka,“ doplnil.

Každý zájemce, který si bude chtít spolu s ostatními kytaristy na hradbách zahrát, by se měl organizátorům přihlásit.

„Je to hlavně kvůli ozvučení, které bude z důvodu většího počtu hudebníků náročnější,“ dodal. Zájemci získají podrobnější informace i přihlášky na tuto akci na webových stránkách www.bluesnadbecvou.cz, kde najdou i texty a noty jednotlivých skladeb.