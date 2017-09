Výtěžek z Kabelkového veletrhu pomůže také Julince z Bělotína

S následky herpetické meningoencefalitidy bojuje už pět let Julinka z Bělotína. Nemoc, která propukla krátce po jejím narození, zasahuje nervy a způsobuje změny mentálního stavu a omezení pohyblivosti.

Nedá se jí nijak předejít a stačí pár hodin až dní, aby se plně rozvinula. Nemoc způsobují stejné viry, které vyvolávají opary na rtech.

„Juli se narodila bez jakýchkoliv komplikací. Když jsme si ji po pár dnech přinesli domů, začali jsme pozorovat, že se něco děje, neustále spala a bylo obtížné ji probudit. Přestala pít a začali jsme pozorovat záškuby horních a dolních končetin," vzpomíná Julinčina matka Regina Orságová z Bělotína.

Diagnóza lékaře byla tehdy děsivá. S trvalými následky bojují pacienti až do konce života.

Maminka dnes již pětileté Julinky se ale nevzdala.

„Samozřejmě, že došlo k většímu poškození mozku, takže motoricky jsme na tom pořád stejně. Co se ale týče společnosti, tak je malá úžasná. Velmi dobře reaguje na děti i na lidi celkově. Tím, že je ve školce, tak je na společnost zvyklá,“ říká nadšeně Regina Orságová.

Julinka navštěvuje speciální školku v Novém Jičíně, která se věnuje postiženým dětem, již třetím rokem.

„Malá je tam velmi spokojená. Dětem se tam skvěle věnují, vymýšlejí pro ně pestrý a zajímavý program,“ pochvaluje si maminka. „Mají zde muzikoterapii, canisterapii a dokonce i hippoterapii, školka má totiž svého koně, což je skvělé,“ dodává.

Právě každodenní cesta do novojičínské školy si žádá své.

„Museli jsme nyní pořídit nové auto a do něj musíme pro Julinku dát i speciální dětskou autosedačku. Tu chceme předělat ze starého auta, jenže to není tak jednoduché, i to si žádá odbornou montáž, kterou provádí pouze specializovaná firma. Bohužel příspěvek na tuto montáž nám už nikdo neposkytne - i přesto, že se jedná o částku šest tisíc korun,“ popisuje Regina Orságová.

Maminka Julinky je ráda, že část výtěžku Kabelkového veletrhu pomůže i jí.

„Když jste nám zavolali, že byste nám z Kabelkového veletrhu přispěli na jakoukoliv potřebnou věc pro Julinku, tak mne hned napadlo, že by peníze mohly jít právě na to. S Julinkou jezdíme autem prakticky denně,“ vysvětluje Regina Orságová.

Aby své dceři zajistila tu nejlepší péči s pomocí nejrůznějšího speciálního vybavení, které je finančně náročné, obrací se nejen na příslušné organizace či nadace, poskytující podporu, ale shání peníze i s pomocí sbírání víček, do kterého se zapojila i řada lidí z celého Hranicka.

„Jsme nesmírně vděčni, že nám velice pomáhá naše místní základní a mateřská škola a důkladnými sběrači jsou také základní školy Šromotovo a Struhlovsko z Hranic a vedle Bělotína také škola ve Skaličce. Moc všem děkuju, nesmírně si toho vážím,“ řekla uznale.

Tím, jak Julinka roste, rostou bohužel i výdaje. Nemalé peníze spolkne rovněž rehabilitace a léčebné pobyty.

„Nyní jsme pořídili nový pohybový léčebný přístroj, takzvaný MOTOmed za 39 tisíc, od Nadace Malý Noe jsme dostali skoro 40 tisíc na elektrické rehabilitační lehátko, což moje očekávání zcela naplnilo,“ pochvaluje si maminka a dodává, že již v říjnu čeká Julinku měsíční pobyt v léčebně.