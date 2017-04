Vyhlášené pálení čarodějnic v Tovačově přilákalo stovky lidí

Malé i velké čarodějnice se v neděli 30. dubna od 16 hodin „slétly" do areálu zámeckého parku v Tovačově. Tradiční pálení čarodějnic již patří mezi vyhlášené akce celého regionu. Filipojakubskou noc tak zde lidé oslavili již po osmnácté.

Odpolední program byl připraven zejména pro nejmenší návštěvníky. V areálu byly připraveny různé hry o sladkosti, skákací hrad a na podiu se dětem věnoval bavič, který dětem ukazoval různá kouzla i hádanky. Zájemci si také mohli nechat namalovat obličej.

„Na akci jezdíme pravidelně již dvanáct let. Když byly děti mladší, také zde každý rok soutěžily, letos se poprvé soutěží neúčastní, už nemají ty herní ambice,“ řekla Jana Grossmannová, která na tradiční pálení čarodějnic jezdí z Přerova.

V zámeckém parku bylo k vidění několik desítek převleků a masek čarodějnic.

„Soutěže se mi líbí, doufám, že něco vyhraju. Chodím sem každý rok a pokaždé v převleku,“ řekla s nadšením jedenáctiletá Lucie Glubišová z Tovačova.

„S maskou mi pomáhala maminka, tak jako každý rok. Soutěže mě už moc nebaví, spíš mě zajímá program, už se nemůžu dočkat, až zapálí vatru s čarodějnicí,“ prozradila další z mladších návštěvnic v převleku.

Vatra i Heidy Janků

„Snažíme se již několik let držet stejnou lajnu, to znamená od čtyř hodin odpoledne je připraven program pro děti, o půl deváté proběhne slavnostní zapálení vatry s čarodějnicí. Program vygraduje večerním vystoupením, letos se zde představí Heidi Janků,“ prozradila ředitelka Okrašlovacího spolku, který akci každoročně pořádá, Květa Zajícová a dodala, že je ráda za to, že se sem každý rok lidé rádi vracejí.

A jaký má recept na úspěšnost akce, která je známá i za hranicemi regionu?

„Jednak jsme s touto akci začínali „na koleně“, lidé se sem naučili chodit a zvykli si na organizaci, také se návštěvníkům líbí areál, kde se pálení čarodějnic koná. Důležitým aspektem je také to, že se jedná o jednu z prvních venkovních akcí po zimě.