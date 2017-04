Vítěz soutěže o nejhezčí zastávku dostane dárek

Téměř tři tisíce čtenářů se už zapojilo do hlasování na webových stránkách Přerovského a Hranického deníku o nejhezčí velikonoční zastávku ve městě.

Velikonoční zastávky v Přerově 2017. Ilustrační kolážFoto: DENÍK

Originálně nazdobené zastávky spravily spoustě lidí náladu a my se rozhodli tu, pro niž hlasovalo nejvíce čtenářů, ocenit drobným dárkem. Hlasovat pro svého favorita můžete až do pondělí 24. dubna do 12 hodin.