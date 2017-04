Viník znečištění ovzduší v Přerově? Ztrácí se v mlze

Nejprve to bylo sedm milionů, potom pět set tisíc korun, ale může to dopadnout i tak, že se pokuta přerovské chemičky Precheza za únik oxidu siřičitého do ovzduší ještě sníží. Podle nedávného rozhodnutí ministerstva životního prostředí, které v odvolacím řízení posuzovalo případ znečištění ovzduší jedovatou látkou z října roku 2014, není pochybení Prechezy jednoznačné.

Po úniku oxidu siřičitého z přerovské chemičky v říjnu 2014 skončili v nemocnici dva policisté Obyvatelé města se 29. října roku 2014 neprobouzeli do růžového rána. A při pohledu na aktuální údaje o kvalitě ovzduší, které na svých stránkách zveřejňuje Český hydrometeorologický ústav, se mnoha lidem zatajil dech. Povolený hodinový limit oxidu siřičitého v ovzduší byl v noci překročen šestatřicetkrát. „Vůbec nejhorší to bylo hodinu po půlnoci, kdy monitorovací stanice u kina Hvězda naměřila hodnotu přes 12 tisíc mikrogramů na metr krychlový. Povolený limit je přitom 350," připomněl událost šéf odboru Stavebního úřadu a životního prostředí přerovského magistrátu Pavel Juliš. ČTĚTE TAKÉ: Na sociální síti „se naboural“ do cizího účtu Přerované si ráno stěžovali, že se jim hůře dýchá a obtěžuje je štiplavý zápach. Únik oxidu siřičitého měl i dvě konkrétní oběti. Na lékařském ošetření v nemocnici skončili dva přerovští policisté, kteří se při služebním zákroku nadýchali v té době neznámé chemické látky. „V důsledku toho u nich došlo k popálení a poleptání hrtanu," upřesnila zdravotní následky krajská policejní mluvčí Jitka Dolejšová. Oba muži ošetřili lékaři nemocnice, z toho jeden byl vzápětí propuštěn domů, a druhého nechali v nemocnici čtyřiadvacet hodin na pozorování. „K popsanému poškození zdraví podle šetření policejního orgánu a České inspekce životního prostředí došlo v souvislosti s provozem společnosti Precheza, kdy při uvedení rekonstruované výrobny kyseliny sírové do provozu po odstávce unikl v noci ze 28. na 29. října do ovzduší oxid siřičitý. Úrazy obou policistů byly již ze strany krajského ředitelství policie odškodněny v rozsahu bolestného a věcné škody," shrnula policejní mluvčí. Co tehdy způsobilo únik oxidu siřičitého? Chemička Precheza měla plánovanou odstávku výroby kyseliny sírové z důvodu oprav na parním kotli a k úniku oxidu siřičitého došlo po nájezdu výroby. Situaci zkomplikoval inverzní charakter počasí. ČTĚTE TAKÉ: Na Šumpersko i Jesenicko se vrátila zima „Nájezd výrobny je vždy spojen po dobu několika hodin, než dojde ke stabilizaci technologického režimu, s vyššími emisemi. Není to v rozporu s legislativou a je to i zohledněno v Provozním řádu zdroje znečišťování ovzduší pro výrobnu kyseliny sírové, schváleném příslušným krajským úřadem," vysvětluje ve svém vyjádření společnost Precheza. V případě uvedeného nájezdu ale došlo ke zhoršení imisní situace v Přerově, které bylo indikováno nárůstem imisí SO2 na stanici Českého hydrometeorologického ústavu na náměstí Přerovského povstání. Kdo za to může? Proč tento dva a půl roku starý případ v Přerově znovu jitří emoce? Česká inspekce životního prostředí (ČIŽP), která prováděla šetření, chemičce Precheza za pochybení původně uložila pokutu 7 milionů korun. Odbor výkonu státní správy ministerstva životního prostředí v Olomouci ale ve správním řízení rozhodl o jejím snížení, a to ze 7 milionů korun na 500 tisíc. Lidem v Přerově to vadí. „Není to poprvé, kdy došlo k úniku škodlivin z chemičky. Navíc je ten zápach cítit v Přerově dost často, hlavně večer a v noci. Není přece možné, aby úplně kašlali na lidi v Přerově a jejich zdraví," pozastavuje se nad tím třeba pan Jiří D. Z rozhodnutí ministerstva životního prostředí ale vyplývá, že nejsou přesvědčivé důkazy o tom, že původcem znečištění byla pouze chemička Precheza. Imisní situaci v Přerově totiž ovlivňují i jiné zdroje znečišťování ovzduší. Lapidárně řečeno - Precheza odpovídá pouze za emise, měřené přímo u zdroje znečištění, ale ne už za imise, tedy škodliviny, které dopadají na celé město. ČTĚTE TAKÉ: Mapa exekucí: podívejte se, kde jsou na tom nejhůř a nejlíp Pardon Precheze vyvolal rozruch i mezi politiky. Předseda vlády Bohuslav Sobotka dokonce napsal dopis ministru životního prostředí Richardu Brabcovi a žádal ho o odpověď, proč územní pracoviště ministerstva životního prostředí snížilo původní pokutu za pochybení Prechezy o devadesát procent. Chtěl vysvětlit i to, proč došlo k podobným úlevám i v případě dalších dvou firem. Ministr životního prostředí Richard Brabec ve své odpovědi premiérovi uvedl, že rozhodnutí v případě odvolání společnosti Precheza nebylo rozhodnutí ministra, ale věcí se zabýval nezávislý odbor výkonu státní správy ministerstva životního prostředí v Olomouci. „Rozhodnutí je řádně odůvodněno a je soudně přezkoumatelné," konstatoval. Příslušný odbor ministerstva potvrdil pochybení společnosti Precheza, které se týká nedodržení podmínky platného integrovaného povolení, ukládající v dostatečném časovém předstihu oznámit příslušným orgánům, tedy ČIŽP a orgánům obce, nájezdy výrobny do provozu po dlouhodobé odstávce. K tomuto ohlášení nedošlo a za to byla společnosti Precheza vyměřena sankce ve výši 500 tisíc korun. „Ostatní pochybení, které shledala ČIŽP, nebyla dostatečně prokázána, nebo nešlo o porušení podmínek integrovaného povolení, za které by bylo možné uložit sankci. V jednom případě k porušení zákona nedošlo," doplnil ve svém stanovisku. ČTĚTE TAKÉ: Farmářské trhy měly premiéru na přerovském náměstí

