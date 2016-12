VIDEO: Ondřej Havelka vrátil Přerov do třicátých let

Přerov – Vytříbený humor, znamenitý zpěv a elegance sama. K tomu svižné swingové melodie, které vrátily publikum do třicátých a čtyřicátých let minulého století, kdy byli ještě muži galantní a dámy skutečnými dámami. Kdo na chvíli zavřel oči, ten si musel v sále Městského domu v Přerově připadat jako za první republiky.

Přesně takovou atmosféru se podařilo v pátek večer vykouzlit Ondřeji Havelkovi a jeho orchestru Melody Makers, který je v Přerově již tradičním předvánočním hostem. Ani tentokrát posluchače nezklamal a název programu „Bude to jinak! Ještě znamenitější!" rozhodně nelhal.

Lidé se zaposlouchali nejen do českých kousků jako „Hm, hm, ach ty jsi úžasná," ale z pódia zazněly i skladby George Gershwina a vrcholná čísla světových swingových big-bandů. A právě swing je žánr, který má v Přerově své věrné a tradiční posluchače. I proto byl koncert Ondřeje Havelky beznadějně vyprodán.

Nenechal si ho ujít ani dlouholetý šéf přerovského orchestru Academic Jazz Band Otakar Smejkal, jehož repertoár se zaměřuje na skladby ze stejného období.

„Dívám se, jestli nepoužívá nějaké neznámé finty nebo fóry. Repertoár je více swingový než býval, což dokumentuje i to, že hrají i písničky, které kdysi hrával Karel Vlach," řekl Otakar Smejkal.

Vánoční koncert Ondřeje Havelky nikdy nevynechá ani Hana Vymazalová, která si večer užívala. „Hudbu z tohoto období mám strašně ráda. Dnes je to trochu jiný styl, ale hudebníci jsou vynikající. Co muzikant, to osobnost," pochvalovala si.

Ondřej Havelka na pódiu předvedl, jak všestranný je umělec. Srdce posluchačů si získal hlavně díky autentické interpretaci historického jazzu a swingu meziválečného období.

Ve své show kromě zpěvu a tanečních kreací navíc nezapomněl ani skvěle bavit publikum. Na podiu mu kromě špičkových instrumentalistů z Melody Makers zdatně sekundoval i jeho syn Vojtěch.