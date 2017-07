Vesnicí roku v Olomouckém kraji je Vápenná, druhý skončil Bělotín

Zlatou stuhu v soutěži Vesnice Olomouckého kraje letos získala Vápenná. Druhé místo obsadil Bělotín na Hranicku a na třetí příčce skončily Haňovice na Olomoucku.

Každá z obcí dostane od Olomouckého kraje prémii v podobě sto tisíc korun.

„Mám velkou radost. Vítězství je oceněním práce a snahy všech obyvatel naší obce. Vápenná uskutečnila v posledních letech řadu projektů, díky kterým se vesnice zvelebila a zlepšil se život občanů," reagoval po vyhlášení starosta Vápenné Leoš Hannig.

Do soutěže se obec přihlásila úplně poprvé, hodnotitelské komisi pak chtěli ukázat to nejlepší.

„Ukázali jsme opravený obecní úřad, náměstí, opravenou Latzelovu vilu, knihovnu, školku, obrovský sportovní areál, pomník obětem válek. Měli jsme i kulturní program a střílelo se z historických zbraní. Snažili jsme se, aby hodnotící komise skutečně viděla to nejlepší, co u nás máme," doplnil starosta obce na Jesenicku, kde žije 1250 obyvatel.

Na druhém příčce skončil téměř dvoutisícový Bělotín nedaleko Hranic.

„Přihlásit se mě v tom dobrém slova smyslu, donutilo zastupitelstvo obce. Spokojenost je velká," řekl bělotínský starosta Eduard Kavala.

Prozradil, že do soutěže se hlásili po devatenácti letech. Osmnáct let totiž byl předsedou Spolku pro obnovu venkova, tedy organizace, která soutěž vymyslela, takže se hlásit nemohli.

„Ale během prvních třech let jejího fungování jsme vyhráli dvakrát stuhu za společenský život a jednou za práci s mládeží. Mohu říct, že v té době jsme byli jediní v republice, kdo třikrát po sobě získal nějaké ocenění," doplnil starosta.

Mládež a spolková činnost

Haňovští se přihlásili podruhé. Poprvé získali oranžovou stuhu za spolupráci obce se zemědělským subjektem.

„Letos jsme se zaměřili spíš na mládež a spolkovou činnost. Snažili jsme uspět celkově a třetí místo považuji za velký úspěch, velmi si toho ceníme, je to pro nás čest," řekl starosta Haňovic Arnošt Vogel.

Loňskou Vesnicí roku se stal Hněvotín a vítězství si prý užívali.

„Podtrhla to i návštěva pana prezidenta, obec to zviditelnilo. Pro nás největší přínos nebyli ani tak peníze, jako stmelení obce a dobrý pocit občanů, že žijí ve vesnici, která se snaží o co největší komfort bydlení," zhodnotil starosta Jaroslav Dvořák.

Vesnice jsou nádherné, upravené

Letos se v roli porotce podíval do soutěže z druhé strany.

„Když jsme projížděli vesnice jsou nádherně, upravené a je vidět, že se všichni snaží. Rozdělit stuhy bylo velmi těžké, ale myslím, že obec Vápenná si to zaslouží," uzavřel Jaroslav Dvořák.

Celkem se letos do soutěže přihlásilo patnáct obcí, hodnotitelská komise navštívila každou z nich od 13. do 16. června. Vesnice měly dvě hodiny na to, aby se prezentovaly tak, jak to vyžadují pravidla soutěže. Slavnostní předání všech udělených ocenění se uskuteční ve vítězné obci Vápenná v pátek 28. července.

Další ceny:

*Cena Olomouckého kraje za moderní knihovnické a informační služby - Němčice nad Hanou

*Cena Olomouckého kraje za za místní spolkový život – Radvanice

*Cena Olomouckého kraje za vytváření harmonické atmosféry pro všechny generace - Svésedlice

*Cena Olomouckého kraje za vytváření podmínek pro venkovský komunitní život - Grymov.

*Všechny tyto obce dostanou od hejtmanství po padesáti tisících korunách.

Mimořádné ocenění hodnotitelské komise získali: v Příkazích, za obnovu historické zástavby obce, Čehovicích za péči o krajinu a veřejná prostranství a Přáslavicích za vytváření podmínek pro spolkový a společenský život.

Zlatou cihlu v Programu obnovy venkova si odnesli: za obnovu kaple sv. Jiří Hlásnice, za rekonstrukci historického jádra obce Bělotín a za opravu hřbitova Rapotín.

Vesnice roku 2016

První místo a Zlatá stuha Hněvotín

Druhé místo Paseka

Třetí místo Majetín