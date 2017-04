Velikonoce na náměstí: jarmark, kolotoč i Jesus Christ Superstar

Velikonoční svátky se rozhodly oslavit i na přerovském Horním náměstí, kde se v neděli 16. dubna uskutečnilo vítání jara s názvem Hody, hody, doprovody.

Horní náměstí se proměnilo v úplný jarmark, kde si návštěvníci mohli prohlédnout ručně dělané výrobky nebo si pochutnat na velikonočních dobrotách, ale i jiných pochutinách, na které zrovna narazili.

Narazit mohli na ručně pletené koše z proutí, nebo malované kraslice hned s několika vzory a nikdo nemohl přehlédnout zdobenou keramiku a děti si mohli na Velikonoční pondělí uplést pomlázku.



Kožené náramky zase potěšili třeba rockery. „Já jsem tady pravidelně, jezdívám sem už sedm nebo osm let. Spolupráce je tady totiž výborná, jsou zde skvělí organizátoři. A náramky? Ty vytvářím doma nebo přímo na místě,“ řekla prodejkyně Jana Janošcová.

Děti si přišly na své

Jak už to tak bývá, na každé veřejné akci musí být něco, čím by se mohly zabavit i malé, čiperné ratolesti dospělých. Proto byl pro ně připravený nafukovací skákací hrad, který ocení snad každé malé dítě, a vedle něj malý řetízkáč, když už hrad omrzí.



Po vyčerpávajících aktivitách pak mohli skočit vedle ke stánku s cukrovou vatou a sníst jí tolik, kolik peněženky rodičů dovolily. „Skákací hrad je tady to nejlepší a cukrová vata mi moc chutná,“ řekl malý Péťa.

Bohatý kulturní program

Všichni pak společně mohli zhlédnout vystoupení některé ze skupin z Přerovska. Jako první se představilo Středisko volného času Atlas a Bios, hned po nich zatančili folklórní tance členové souboru Hanák Troubky, kteří navodili hezkou dopolední atmosféru.

„Jsem tady na hodech poprvé a na Přerov to není vůbec špatné! Nejvíce oceňuju ty vystoupení, co tady jsou,“ pochvalovala si Eva Šotánková.

Šerm i Jesus Christ Superstar

I milovníci historie si přišli na své během vystoupení skupiny historického šermu, která se za celý den předvedla dokonce dvakrát.

K poslechu pak zahrál dechový orchestr Haná, který představil i světové hity od Michaela Jacksona nebo melodie ze známého muzikálu Jesus Christ Superstar.



„Muzikál Jesus Christ Superstar vznikl v roce 1975 a tenkrát proběhlo veřejností pobouření, protože tam byly spíše rockové písně a v kombinaci s Velikonocemi se to mnoha lidem nelíbilo,“ vyprávěl o historii muzikálu dirigent dechového orchestru František Tkadlec.

Na konci programu mohli návštěvníci zhlédnout vystoupení Jaroslava Wykrenta a skupiny IN Blue.