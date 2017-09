Veletrh pracovních příležitostí zaplnil Galerii Přerov

Zájemci, kteří hledají práci, ale i ti, kteří jen uvažují nad změnou svého dosavadního zaměstnání, proudili v pátek do obchodního centra Galerie Přerov, kde od 10 do 18 hodin proběhl JobFest – veletrh pracovních příležitostí. Volné pracovní pozice zde nabízelo šestadvacet regionálních společností.

JobFest je na světě již tři roky. Jeho myšlenkou je odbourat nervozitu žadatelů o práci tím, že firmy směřuje do veřejnosti známých a příjemných míst.

„Veletrh pracovních příležitostí vznikl v Ostravě, jako reakce na tehdejší situaci v rámci zaměstnanosti. Prezentuje firmy a dává možnost veřejnosti setkat se přímo s personalisty jednotlivých firem v místech, která jsou lidem známá. Projekt migruje po celé republice, my jsme si Obchodní centrum Galerie Přerov vybrali s tím, že bychom zde chtěli touto akcí zahájit tradici,“ přiblížila pořadatelka veletrhu Petra Pavelková.

Cílem akce bylo přilákat ty lidi, kteří už práci mají, ale chtějí změnu. „Samozřejmě ale chceme jít co nejblíže i nezaměstnaným,“ dodala pořadatelka. Lidé si s sebou nosili i životopisy – jedna z firem tak například zaplnila během dvou hodin volné místo zámečníka.



Nové pracovní posily zde hledala mimo jiné také Policie České republiky.

„Nabízíme místo na základní útvar - pozice policista ve služebním poměru. Z těch základních zákonných podmínek musí žadatel o tyto pracovní pozice splňovat minimální věk osmnáct let, musí mít ukončené středoškolské vzdělání a trestní bezúhonnost. Měl by také splňovat jisté fyzické a psychické předpoklady. Zájem je, ale je menší než například v minulých letech ,“ uvedla personalistka pro územní odbor Přerov Renata Votavová.





Do Obchodního centra Galerie Přerov dorazili také zástupci ze Střední školy řezbářské v Tovačově, nenabízeli práci, ale prezentovali své výrobky.

„Dnes zde nenabízíme žádné pracovní pozice, ale byli jsme pozváni, neboť u nás na škole děláme dvakrát do roka velké výstavy, které jsou hodně navštěvované. Několik našich studentů našlo uplatnění v muzeích, někteří pokračovali na pedagogické fakulty,“ vysvětlil vedoucí učitel odborného výcviku Miroslav Čmela.



Příchozí si veletrh pochvalovali.

„Práci mám, takže jsem přišel spíš ze zvědavosti. Musím uznat, že myšlenka veletrhu se mi moc líbí. Je fakt, že někde v cizím prostředí bych neměl odvahu se na něco zeptat, ale tady to znám. Mohlo by se to konat častěji, situace na Přerovsku, co se týká práce, je totiž katastrofální,“ shrnul situaci Radek P., který v pátek dopoledne do Galerie dorazil i s manželkou.



„Již teď můžeme celý Veletrh pracovních příležitostí - JobFest hodnotit jako úspěšný a pro naše návštěvníky zajímavý. Budeme se snažit dát akci pravidelnost.“ vyhodnotila marketingová manažerka obchodního centra Lenka Volfová.