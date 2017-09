Ve Veselíčku se loučili s prázdninami a pokřtili nové auto hasičů

Pohádkové soutěže pro děti, střelba z paintballové pistole, pěna nebo diskotéka. V sokolské zahradě ve Veselíčku na Přerovsku se v sobotu konalo oblíbené Rozloučení z prázdninami, které pro školáky již několik let pořádají místní dobrovolní hasiči.

Letos však byla tato slavnost rozšířena o křest nové hasičské zásahové cisterny.



Program, který odstartoval v 15 hodin, byl připravený hlavně pro děti.

„Nejen pro malé návštěvníky sokolské zahrady si hasiči připravili několik atrakcí. Děti si mohou nechat udělat tetování, mohou také vyzkoušet paintballovou střelnici, skákací hrad nebo oblíbenou pěnu. Večer pak proběhne opékání špekáčků a celou akci zakončí diskotéka. Akci pořádáme již několik let, a to vždy v poslední prázdninovou sobotu,“ prozradila starostka SDH Veselíčko Monika Štenglová, která zdůraznila, že v letošním roce se sboru vydařila zejména činnost s mladými hasiči, a to především v požárním sportu.



Mužská část přítomných zvědavě okukovala nové hasičské vozidlo.

„Získali jsme ho od profesionálních hasičů, a v současnosti máme zřejmě nejmodernější vůz dobrovolných hasičů v celém Olomouckém kraji. Jedná se o deset let starou cisternovou automobilovou stříkačku značky MAN. Vozidlo je určeno k výjezdům k požárům i k dopravním nehodám. Je vybaveno například motorovou pilou, elektrocentrálou, hadicemi či dýchacími přístroji,“ vysvětlil velitel veselíčských hasičů Jiří Suchánek, který dodal, že do té doby měla jejich jednotka naopak nejstarší cisternu – z roku 1981. Obec letos ze svého rozpočtu musela zrekonstruovat hasičské garáže tak, aby se do nich nová cisterna vešla.



Ženy a dívky se, více než na nové hasičské vozidlo, těšily na večerní diskotéku. Ty školou povinné si stěžovaly na to, že prázdniny utekly moc rychle. „Prázdniny utekly, jako velká voda, ještě bych klidně měsíc volna brala, na druhé straně je mi ale už smutno po spolužácích. Pro menší děti je určitě zpestřením ta pěna, ale já už na to nejsem,“ svěřila dvanáctiletá Milada Číhalová z Veselíčka.