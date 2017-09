Tučín otevřel stezku pohybu a zdraví,nabízí posilovnu i discgolf

Outdoorové prvky, které protáhnou tělo i discgolfové hřiště. To vše nabízí nová stezka pohybu a zdraví, kterou ve středu slavnostně otevřeli v Tučíně na Přerovsku. Stezka je určena k aktivnímu odpočinku pro všechny generace.

„Myšlenka vybudovat zde stezku pohybu vznikla asi před dvěma lety, tehdy jsem něco podobného viděl v Kopřivnici, napadlo mě, že by nebylo špatné mít něco takového také u nás v Tučíně,“ prozradil starosta obce Jiří Řezníček.

V minulém roce zapůjčil Dům dětí a mládeže Kopřivnice tři skládací koše na hodové slavnosti.

„Setkali jsme se s velice kladným ohlasem ze strany místních, proto jsme se na zastupitelstvu rozhodli, že koše v rámci fit stezky s pohyblivými stoji, zkusíme pořídit také,“ dodal starosta.



Výstavbu stezky pomohla zafinancovat dotace Ministerstva pro místní rozvoj v rámci Programu obnovy venkova.

„Ta ale byla podmíněna tím, že se do pomoci musejí zapojit také děti. Oslovili jsme tedy základní školu v Želatovicích, ale potom se sami od sebe rozhodli pomoci také děti z Tučína, kteří navštěvují druhý stupeň na Základní škole Želatovská v Přerově. Tělocvičná jednota Želatovice se nabídla, že nám dokonce jeden cvičební stroj zakoupí,“ vysvětlil Jiří Řezníček, kterého zpracování venkovních prvků v Kopřivnici nadchlo natolik, že si zjistil autora tamního návrhu.

„Zjišťoval jsem si, kdo dělal projekt v Kopřivnici a shodou okolností to byl Přemysl Novák, kterého jsem poprosil o zpracování návrhu hřiště také pro Tučín. Jeho bratr Kryštof je mistrem republiky v discgolfu a já jsem moc rád, že oba dnes na slavnostní otevření dorazili,“ dodal starosta obce.

Stroje nadchly děti i učitele

Ze slavnostní prohlídky strojů byly nadšeny zejména děti, které spolu s učitelským dozorem na akci dorazili. „Líbí se mi to hodně, zatím jsem nic nevyzkoušela, jsem tu dneska poprvé, ale těším se, až vyzkouším discgolf,“ prozradila devítiletá Barbora Heviánková.

Některé prvky sledovali se zájmem i pedagogové.

„Vnímám to pozitivně, máme ve škole dost dětí, které pocházejí přímo z Tučína a už, než jsme sem šli jsem od některých věděla, že si to vyzkoušely a byly nadšené. Myslím, že v rámci tělocviku budeme sportoviště využívat. Od školy to máme asi kilometr, to není daleko. Osobně se návštěvě také nebráním, protože jsem sokol tělem i duší,“ vysvětlila pedagožka ze Základní školy Želatovice, která i se svou třídou na slavnostní otevření dorazila. Outdoorové prvky mohou vyzkoušet děti od 14 let, na discgolf může vyrazit celá rodina.

Discgolf může hrát každý

Discgolf si v posledních letech získává čím dál více fanoušků. Že to není nic těžkého, předvedl příchozím mistr republiky v tomto sportu Kryštof Novák, který dorazil společně s bratrem Přemyslem.

„Začali jsme v roce 2010, discgolf se nám zalíbil právě proto, že jsme studovali Fakultu tělesné kultury na Univerzitě Palackého v Olomouci. Hledali jsme aktivitu, která nám pomůže rozhýbat společnost a zvednout jí z „gaučů“ a od počítačů. Nejprve jsme s bratrem začali hrát u nás na zahradě, nechali jsme si svařit koš,“ řekl Přemysl Novák. Cílem hry je projít všechny jamky na hřišti s co nejmenším počtem hodů diskem. Každý hod začíná na takzvaném výhozišti.



Podle slov starosty navštívilo právě nové discgolfové hřiště v Tučíně během krátké doby mnoho nadšenců. „Na discgolf sem jezdí poměrně hodně lidí, především místní a z okolí. Už se zde ale objevili zájemci i z Jeseníků,“ uzavřel.