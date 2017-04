V sobotu přerovským krajem vandrovaly téměř tři stovky nadšenců

Měl to být poměrně jednoznačný souboj dvou celků s opačnými starostmi. Valašské Meziříčí vévodí divizní skupině E a rádo by zamířilo do třetí ligy, Přerov bojuje o záchranu a vzhledem k finanční situaci uvnitř klubu by se asi nikdo moc nedivil, kdyby v příští sezoně kopal krajský přebor.