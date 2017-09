V Přerově uzavřou tři rondely, kvůli tomu čeká práce i policii

Na náročné období se musejí v říjnu připravit řidiči, projíždějící Přerovem. Uzavírky tří kruhových objezdů v kombinaci s částečnými omezeními na silnicích představují velkou zatěžkávací zkoušku. Aby Přerov nápor ustál, dohlédnou na situaci policisté.

Ilustrační fotoFoto: DENÍK

Práce začnou 9. října a potrvají do 5. listopadu. Oprava dvou rondelů - u Žerotínova náměstí a bývalé komuny v Bayerově ulici - je v plánu od 9. do 19. října, teprve po nich přijde na řadu okružní křižovatka u restaurace Haná. Vyfrézování povrchu vozovky a položení nového asfaltu u Hané potrvá od 20. října do 5. listopadu.

První dvě okružní křižovatky budou během oprav zcela neprůjezdné, a to i pro autobusy. U Hané se počítá s částečnou uzavírkou.

„Na magistrátu už se uskutečnila koordinační schůzka k uzavírkám tří po sobě jdoucích křižovatek a komunikací. Protože výrazně zkomplikují dopravu, bude nutná součinnost s dopravním inspektorátem a Městskou policií,“ řekla mluvčí radnice Lenka Chalupová.

Kvůli komplikovanému průjezdu Přerovem se na situaci zaměří i policisté.

„Na koordinační schůzce se zástupci dopravního inspektorátu v úterý ještě doladíme, zda budeme provoz na některé z křižovatek řídit ručně - alespoň v těch exponovaných časech,“ nastínil zástupce ředitele Městské policie v Přerově Miroslav Komínek.

Další uzavírky

Aby toho nebylo málo, je ve stejné době naplánovaných oprav více. „V době od 9. do 18. října má probíhat také částečná uzavírka Kratochvílovy ulice v souvislosti se stavbou Vodovodů a kanalizace, s největší pravděpodobností ji ale odložíme,“ zmínila Iva Ratiborská z přerovského magistrátu.

Na částečnou uzavírku narazí od 13. do 16. října také řidiči, projíždějící Komenského ulicí. A až do 12. října zpomalí provoz i částečná uzavírka Želatovské ulice, která začala už 25. září a souvisí se stavbou nové kruhové křižovatky u Kauflandu.

Kudy objížďkou?

Rondely u Žerotínova náměstí a bývalé Komuny budou v době od 9. do 19. října zcela neprůjezdné, a to i pro autobusy. Na komplikace se tedy musejí připravit nejen řidiči, ale i cestující městské hromadné dopravy. Objízdná trasa povede po dobu oprav prvních dvou okružních křižovatek přes Čechovu ulici, Svisle, na Bří Hovůrkových a bude pokračovat dál přes rondel u Hané.

„Dočasně se zruší v obou směrech autobusové zastávky v ulicích Bayerova a U Tenisu, a dále i ulicích Čechova a Šířava,“ doplnila mluvčí magistrátu Lenka Chalupová. Náhradní autobusová zastávka má být během oprav u Galerie Přerov.

A kde se dají očekávat největší komplikace?

„Problémem bude Žerotínovo náměstí, kam se řidiči nedostanou. Na křižovatce ulic Čechova a Šířava zvažujeme, že bychom řídili dopravu ručně,“ zhodnotil náměstek primátora Pavel Košutek (ANO).

Řidiči doufají, že se co nejdříve zprůjezdní alespoň Čechova ulice. „To je totiž jediná alternativa pro podobné akce. Jinak by se Přerovem asi nedalo projet,“ uzavřel jeden ze šoférů Libor Navrátil.