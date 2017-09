V Přerově spraví tři rondely. Zpomalí to dopravu

Popojíždění v kolonách a obvyklé „tanečky“ v auty ucpaném městě čekají od října řidiče v Přerově. Ředitelství silnic a dálnic totiž začne spravovat hned tři rondely v centru - u malé pasáže poblíž Žerotínova náměstí, u bývalé Komuny a restaurace Haná.

Ilustrační foto.Foto: DENÍK/Tomáš Kubelka

Nový povrch okružních křižovatek a vodorovné značení přijdou investora na sedm milionů korun. Stavební práce vypuknou 9. října a potrvají až do 5. listopadu.

V Přerově je celkem pět okružních křižovatek a město je začalo budovat na sklonku devadesátých let. Rondel u Žerotínova náměstí byl dokončen v roce 2002, u bývalé Komuny v roce 1998, stejně jako rondel u restaurace Haná.

Podle přerovského primátora Vladimíra Puchalského (SpP) už jsou kruhové objezdy ve špatném stavu.

„Ředitelství silnic a dálnic se pustí do jejich oprav ještě letos, protože nás v příštím roce čeká několik významných staveb. Závěr letošního roku je jediným možným termínem - pokud by se práce odložily až na příští rok, v Přerově by zkolabovala doprava,“ nastínil primátor.

Stavebníci vyfrézují živičné vrstvy v tloušťce dvanácti centimetrů, a poté položí nový asfaltový povrch.

„Silnice od Gymnázia Jakuba Škody až k restauraci Haná prošla opravou už v roce 2009, což není tak dávno. Okružní křižovatky malých poloměrů jsou ale více namáhané a dochází na nich k velkým smykovým silám, způsobeným především těžkými nákladními auty,“ vysvětlil Pavel Študent z Ředitelství silnic a dálnic, proč se opravují jen rondely a nikoliv celý úsek silnice.

Okružní křižovatky u Žerotínova náměstí a bývalé Komuny budou v době od 9. do 19. října zcela neprůjezdné, a to i pro autobusy. Na komplikace se tedy musejí připravit nejen řidiči, ale i cestující městské hromadné dopravy.

Kudy objížďkou?

„Objízdná trasa povede přes Čechovu ulici, Svisle, Bří Hovůrkových a bude pokračovat dál přes rondel u Hané. Dočasně se zruší v obou směrech autobusové zastávky v ulicích Bayerova a U Tenisu, a dále v ulicích Čechova a Šířava,“ upřesnila mluvčí přerovského magistrátu Lenka Chalupová. Náhradní autobusová zastávka bude po dobu oprav u Galerie Přerov.

Až ve druhé fázi přijde na řadu oprava rondelu u restaurace Haná, která potrvá od 20. října do 5. listopadu.

„Tento rondel bude neprůjezdný jen po částech a řidiči i cestující autobusů se včas dozvědí, kudy povede objízdná trasa, a jaké zastávky se dočasně zruší,“ doplnil náměstek přerovského primátora Pavel Košutek (ANO).

Zoufalé postávání v kolonách si ale zřejmě přerovští řidiči užijí ještě něco dříve. Komplikace pocítí také šoféři, projíždějící Čechovou ulicí, jež je hlavní spojnicí mezi nádražím a centrem města.

„I tuto silnici čeká v dohledné době oprava. Frézovat se začne ve dnech 21. a 22. září a v době od 28. do 30. září stavebníci položí asfalt,“ informovala mluvčí přerovské radnice Lenka Chalupová.

V období mezi frézováním a pokládkou asfaltu mohou ulicí projíždět pouze autobusy městské hromadné dopravy a vozidla zásobování. Během úplných uzavírek, tedy ve dnech 21., 22. a 28. až 30. září, bude dočasně zrušena zastávka u Galerie Přerov a lidé mohou nastupovat na autobus až na Šířavě.

„Pasažéři budou ale včas informováni o všech změnách,“ ujistila.