Nadávky, krádeže, potyčky. V Přerově se už se bojí i Romové

Chovají se, jako kdyby jim tu všechno patřilo. Máme strach jít večer po ulici. Obchodníci z lokalit u nádraží, ale i lidé, kteří zde žijí, popisují, že atmosféra v Přerově v poslední době zhoustla.

Problémy nejsou se starousedlíky. Do ubytoven v Přerově se stěhují Romové z jiných měst, především z Ostravska a Karvinska.

A z těch mají strach už i obyvatelé Husovy či Kojetínské ulice.

Vyrážíme do lokalit u nádraží, abychom zjistily, jaká panuje nálada v ubytovnách. Naším cílem je bývalá drážní budova v Tovární ulici u autobusového nádraží. V prvním patře je ubytovna Bernard, druhé zabírá bydlení U Zlaté perly Pavla Mirgy.

Nájemníci tu nežijí v žádném luxusu. Vítají nás nápisy a obtisky rtěnek na zdech, ohořelé dveře a oprýskaná omítka.

Obyvatelé v prvním patře ubytovny se nejsou schopni domluvit na tom, kolik jich tam vlastně žije.

„Kolik nás tu bydlí? Tak sto šedesát,“ odpovídá bezelstně starší muž. Žena, která otevřela dveře spolu s ním, ho okřikne. V romštině mu nahlas vysvětlí, že má mlčet. Pak se za nimi dveře zaklapnou.

Kamarádi chlastají a pak se zvrtne

V ubytovně U Zlaté Perly Pavla Mirgy jsou o něco sdílnější.

„Je tu třicet rodin a všechny nájemníky máme zapsané v ubytovací knize,“ vysvětluje žena, která je správkyní.

Na chodbě se vytvoří hlouček diskutujících. Mladá žena v županu s cigaretou v ruce, seniorka o francouzských holích.

Všichni jsou tu spokojení a na nic si nestěžují. Se spolubydlícími o patro níže se nestýkají.

„Magistrát by se měl starat hlavně o to, aby se přidělovaly byty také sociálně slabým rodinám s více dětmi. Ti, co mají dluh na popelnicích, to přece můžou řešit splátkovým kalendářem. Proč vždycky musí těmto rodinám pomáhat jen Mirga? Kdyby nebylo jeho, kam by šly? Postavily by si stany na náměstí?,“ rozčiluje se žena.

V lokalitě u nádraží došlo koncem minulého týdne ke dvěma incidentům, ale většina těch, kterých se na ně vyptáváme, jen mávne rukou.

„Setkají se kamarádi, pijí nebo chlastají a najednou se to vyvrtne,“ líčí obvyklý scénář mladý muž. „Za to odpovídají policajti, ne my,“ doplňuje ho jiný mladík.

Kradou pro zábavu

Podle obchodníků z Kramářovy, Čechovy a Nádražní ulice se změnila struktura zákazníků.

V obchodě s oblečením naproti nádraží dokonce zakázali vstup maminkám s kočárky. Důvod je nasnadě - udělaly si z nich totiž nákupní košík.

„Je to úplně nová várka lidí. Místní už po těch letech poznáte. Ti malí to mají spíše jako hobby, seberou věci jen tak pro zábavu a vyběhnou sem i třikrát za odpoledne,“ popisuje své zkušenosti prodavačka obchodu v Kramářově ulici Zdeňka Stehnová.

Ještě horší zkušenosti mají ženy za pokladnou marketu Albert u nádraží. Na denním pořádku jsou tu urážky, vulgární výpady, ale i krádeže.

„Problémy jsou hlavně večer, když jsou posilněni alkoholem. Pak si dovolují více. Dokonce tu někdo nedávno zapálil regál s rýží, ale to jsem zrovna neměla službu,“ líčí jedna z prodavaček.

O nepříjemné zážitky nemají nouzi ani v obsluhovaném úseku. „Všechno musejí mít hned a jednají s člověkem jako s kusem hadru. Dávají nám najevo, že jsou něco více než my,“ říká jiná zaměstnankyně marketu.

Jste ježibaba, proto vám to kvete

O své zážitky se na nedávném setkání s primátorem „Z očí do očí“ podělila i Dagmar Salamánková, která bydlí v Denisově ulici.

„Romské děti mi ve velkém otrhávají květiny, berou i cibulky. Dokonce mi jednou vytrhly dvacetiletý rododendron, a když jsem se jich zeptala, proč, tak mi řekly: vy jste ježibaba, a proto vám to tady kvete,“ svěřila se s nepříjemným zážitkem.

U výměníkové stanice poblíž marketu Albert zase pořádá dýchánky omladina.

„Vytáhnou si z kontejnerů koberečky, položí je na pulty a udělají si párty. Jednou se tam dokonce sešlo třicet lidí a tvrdili, že přijeli z Ostravy slavit do Přerova padesátiny jedné Romky. Kromě poházených plechovek od piva a krabic od pizzy se často vymočí před naším domem,“ dodala.

Na základě stížností obyvatel Přerova už se situací začalo zabývat i vedení města. Dění v sociálně vyloučených lokalitách mapují také asistenti prevence kriminality, kterých je v terénu osm.

„Největší problémy jsou dnes s nově příchozími v ubytovnách. Začíná se tu vyskytovat spousta Romů, které místní vůbec neznají. Jsou to poměrně problematické skupiny z Ostravska a Karvinska a bojí se jich i místní Romové, protože se cítí být ohroženi,“ řekl radní Jiří Kohout (SpP), který se má na starosti oblast prevence kriminality.

Sobotní potyčky

Sociálně vyloučeným lokalitám se ve zvýšené míře věnují i strážníci. Situaci prý ale zatím zvládají.

„V této chvíli není důvod hlídky navyšovat. V sobotu jsme do jedné z těchto lokalit vyjížděli ke dvěma potyčkám. V prvním případě jsme asistovali na žádost policie, ve druhém pak na základě oznámení jedné občanky. Obešlo se to ale bez donucovacích prostředků či razantního zákroku. Jednalo se o dvě skupinky, které jsme rozdělili, a poté každá z nich odešla po svém,“ vylíčil zástupce ředitele Městské policie v Přerově Miroslav Komínek.

Strážníci ale zaznamenali také stížnosti od občanů, že obyvatelé ubytovny v Tovární ulici obtěžují v odpoledních hodinách studenty okolních škol.

„Snažíme se tyto případy řešit. Pohybují se zde i asistenti prevence kriminality, kteří v těchto lokalitách působí,“ uzavřel.