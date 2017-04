V Přerově oslavili Den země

Davy dětí ze základních a mateřských škol zamířily v pátek dopoledne na Den země, který proběhl na dvou místech – v parku Michalov a v areálu přerovské Ornitologické stanice.

V rámci akce se děti dozvěděly jak správně třídit odpad i to, jakým způsobem se kroužkují ptáci.



V Michalově byl největší zájem o prohlídku svozové techniky i o vozidlo, které zametá ulice. Připraven zde byl i edukační program týkající se třídění odpadu.

„Děti se zde dozví, co mají vlastně třídit do různým třídících nádob, my jim vysvětlíme, co je výsledný produkt recyklace u plastů a biologického odpadu,“ řekla jedna z organizátorek akce Šárka Slezáková z Technických služeb města Přerova.

Podruhé v Michalově

První ročník akce se pořádal na náměstí T.G. Masaryka, v Michalově probíhá již druhým rokem.

„Vybrali jsme si tyto prostory, protože je zde mnohem hezčí prostředí s tím, že máme pro děti otevřený ještě skleník v Michalově, ve kterém jsou k vidění subtropické rostliny,“ dodala Šárka Slezáková.

Zájemci mohli s sebou přinést například staré baterie, které odevzdali zaměstnancům technických služeb k recyklaci.



Pedagogický dozor akci uvítal s nadšením.

„Myslím, že je dobře cílit tento program zejména na děti předškolního věku a děti to kvitují s povděkem, protože z toho mají zážitek, a také mají lepší představu o dané problematice. My máme ekologickou školku, takže máme různé programy, na kterých se podílí i rodiče,“ prozradila Ivana Zdařilová z Keramické mateřské školy.



V areálu Ornisu a Biosu byly připraveny komentované prohlídky i ukázky kroužkování ptactva.

„Program je od devíti do dvou hodin odpoledne, každou celou hodinu zde proběhne povídání o kroužkování ptáků. Máme zde natažené také tři ornitologické sítě a kontrolujeme, jestli se nám nepodařil zachytit nějaký úlovek k okroužkování,“ řekl ornitolog Martin Vymazal.

Ukázky ptactva

Každou půlhodinu se návštěvníci areálu pak mohli zúčastnit komentované prohlídky s ukázkou ptactva na záchranné stanici.

Součástí programu byly také nejrůznější soutěže, děti například poznávaly druh vypreparovaného opeřence dle hmatu, nebo rozpoznávaly jejich siluety. Zájemci si také zkusili sestavit dřevěnou budku.



Jedenáctiletý Josef Gábor z Přerova byl programem v areálu Ornisu a Biosu nadšený.

„Moc se mi tu líbí, dozvěděl jsem se například něco nového o sovách,“ řekl.