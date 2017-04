V Přerově je k vidění Mykokosmos, atraktivní výstava hub

Jedlé, veliké, netradiční i jedovaté houby. Slavnostní vernisáž, která se uskutečnila ve velkém výstavním sále Ornitologické stanice v pondělí odpoledne, otevřela sezonní výstavu hub .

Vernisáž si nenechalo ujít desítky lidí, což svědčí o tom, že český národ je stále národem houbařským. Úvodního slova se ujal vedoucí oddělení Josef Chytil.

„Kolektiv mých pracovníků si zaslouží velké poděkování. Když výstavu připravovali, byl jsem v zahraničí. Vrátil jsem se před pár dny a nestačil jsem se divit, co všechno stihli vytvořit,“ řekl na úvod.



Vymyslet téma výstavy nebylo nic jednoduchého, na své si však přijde houbař i mykolog.

„Jedná se o první výstavu na této půdě, takže není zaměřena tematicky,“ prozradil kurátor výstavy Jiří Polčák.

Expozice nabízí modely hub, koutek a kuchyni houbaře nebo mykologickou laboratoř.

400 tisíc druhů hub

Pozvání na vernisáž přijal i profesor v oboru zoologie na Univerzitě Palackého v Olomouci Vítězslav Bičík.

„Dříve se houby řadily mezi nižší rostliny, dneska je to skupina samostatná. Sice nemají chlorofyl, ale mají další látky například chitin, jako někteří živočichové. V současné době je popsáno více jak čtyři sta tisíc druhů hub,“ prozradil návštěvníkům.



Návštěvníci se zájmem pozorovali vystavené modely hub.

„Já jsem amatérský sběrač hub. Do košíku dávám pouze houby, které bezpečně poznám. Dva roky po sobě nám sezona příliš nepřála, proto se těším na tu letošní a doufám, že bude bohatější. Výstavu kolegy Jirky Polčáka jsem si nemohla nechat ujít a je velice zdařilá,“ uvedla jedna z návštěvnic Kristýna Sehnálková z Přerova.

Modely vyráběli čtyři měsíce

Výroba modelů zabrala nejvíce času.

„Modely hub jsou vyrobeny ze speciálního druhu polystyrénu a jejich zhotovení trvalo asi čtyři měsíce. Také texty k nim mi daly hodně zabrat. Chtěl jsem lidem ukázat, jak vypadá práce mykologa i houbaře, nebo jak houby správně zavařovat,“ řekl Jiří Polčák.



Na první výstavě svého druhu uvidí návštěvníci také suchohřib topolový, který byl poprvé nalezen v Tovačově nebo hřib šedorůžový, který byl objeven jako nový druh pro vědu v roce 2014 v Beskydech.

Nejchutnější? Holubinky a ryzce

A jaké hřiby má nejraději samotný kurátor Jiří Polčák?



„Na jídlo mám nejraději holubinky a ryzce a přes to nejede vlak, jsou to nejchutnější houby vůbec,“ prozradil s úsměvem a dodal, že se mu dvakrát podařilo popsat úplně nový druh houby.



Expozice bude otevřená veřejnosti do 31. října, vždy pondělí až pátek od 8 do 16 hodin, soboty a neděle od 9 do 17 hodin. Součástí expozice bude i bohatý doprovodný program, který nabídne přednášky, vycházky, edukační program či kulinářská odpoledne.