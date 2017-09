Užijte si horko. O víkendu se brutálně ochladí

Poslední srpnové dny přinesou do Olomouckého kraje horké a slunečné počasí. S koncem prázdnin však přijde razantní změna. O víkendu spadnou teploty i pod dvacet stupňů.

Žhavé léto by mělo na východě republiky vydržet až do pátku. V dalších dnech už to ale na plavky nebude.

Ve středu má být jasno nebo skoro jasno s nejvyšší teplotou až 29°C.

Slunečno se čeká i ve čtvrtek, teploměry to zřejmě vytáhnou i přes třicítku.

Také pátek by mohl začít s modrou oblohou, během dne má ale už přibývat oblačnosti.

"Večer a v noci pak čekáme na většině území Olomouckého kraje déšť nebo přeháňky, místy bouřky," přiblížil Petr Drobek z ostravské pobočky Českého hydrometeorologického ústavu.

Zatímco v pátek může být až 30 stupňů, v sobotu už studená fronta vzduch výrazně ochladí a přinese i déšť.

Na Moravě bude sice o krapet tepleji než v Čechách, i tak se tady ale teploty o víkendu vyšplhají maximálně na 20°C. K tomu oblačno až zataženo, většinou s přeháňkami.

Výhled na začátek nového týdne a školního roku předpovídá stále oblačno až zataženo a teploty jen mezi 15 až 20 stupni.