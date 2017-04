Uzavírky silnic potrápí řidiče v Lipníku

Oprava kanalizace, nové povrchy cest, uložení optického kabelu. Řidiči v Lipníku se musí připravit na uzavírky ulic Zahradní, Na Kopečku, Tyršova, Osecká a přístupu do Ořechů.

Ulice Zahradní se již nového asfaltového povrchu dočkala, stejně tak jako přístup do zahrádkářské kolonie Ořechy.

„Oprava povrchu komunikace v Zahradní ulici, v místech mezi židovskými hřbitovy, až ke komunikaci v ulici Novosady, proběhla od 20. do 26. dubna. Pokládka nového asfaltového povrchu se proběhla ve dnech 25. a 26. dubna,“ uvedl starosta Lipníku Miloslav Přikryl.

Souběžně s opravami v ulici Zahradní probíhalo asfaltování cesty do zahrádkářské kolonie Ořechy, kde se nachází asi tři sta chat.

Oprava komunikace proběhla v úseku mezi železničním tunelem a kontejnerovým stáním, do té investovaly Technické služby v Lipníku.

V ulici Na Kopečku začnou od dubna práce na uložení optického kabelu.

„Práce by měly být dokončeny do poloviny května letošního roku. V souběhu s pracemi bude v této ulici probíhat po jednotlivých etapách rekonstrukce nízkotlakého plynovodu,“ podotkl starosta Lipníku.

První etapa proběhla od 5. do 19. dubna, druhá začala 12. a trvala do 26. dubna. Třetí etapa započala 19. dubna a trvat by měla do 5. května. Poslední, čtvrtá etapa, pak proběhne od 26. dubna do 12. května.

Od června do konce října pak dojde k celkové rekonstrukci, nový povrch dostanou komunikace a chodníky. Ulice se také dočká nového osvětlení a parkovacích míst.

Rozkopu i Tyršovu

Další velká stavba, která bude probíhat na veřejném prostranství v Lipníku, se začne realizovat od ulice Tyršova a následně bude od poloviny letních prázdnin pokračovat v Osecké ulici. Pod silnicí opraví veřejnou kanalizaci.

Práce v ulici Tyršova budou probíhat od začátku května do července letošního roku. V průběhu oprav dojde k přechodnému dopravnímu značení a doprava v těchto ulicích bude částečně omezena.

„Oprava veřejné kanalizační stoky a tím i zásah do krajské silnice III/4372 bude řešen po jednotlivých fázích,“ sdělil Miloslav Přikryl.

Fáze 1 až 3 proběhnou po jednotlivých úsecích od 2. do 21. května. Čtvrtá fáze od 8. do 11. června a pátá fáze od 12. do 20. června.