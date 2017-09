U Strojaře vzniklo nové parkoviště, auto tam odstavíte zdarma

Žongléři, kejklíři či vystoupení zpěváka Jardy Svobody. Nejen to nabídl sobotní program na hradě Helfštýn. Sedmý ročník akce s názvem Hradní kejkle si mohli návštěvníci hradu vychutnávat pasivně, nebo také aktivně, a to zapojením do workshopů nebo dovednostních soutěží. K renesančnímu paláci se z důvodu plánované rekonstrukce ale veřejnost již nedostala.