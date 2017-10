U Lipníka se posune Cyklostezka Bečva. Kvůli bezpečnosti

Cyklisté budou od příštího roku projíždět po cyklostezce Bečva v úseku z Lipníku nad Bečvou do Týnu nad Bečvou bezpečněji.

Cyklostezka Bečva. Ilustrační fotoFoto: DENÍK/Liba Mátlová

Beze strachu z projíždějících aut na frekventované cestě tak budou moci milovníci cykloturistiky vyrazit na výlet k Helfštýnu nebo podél řeky Bečvy.



„Připravujeme změnu trasy, ta se posune pod stávající most přes řeku Bečvu. Připravujeme projektovou dokumentaci, do konce roku by měla být hotová pro územní a stavební řízení a v příštím roce bychom to chtěli zrealizovat,“ informoval starosta Lipníku Miloslav Přikryl.

Tímto počinem se eliminuje nebezpečné místo. Podobná křížení byla v minulosti i v Oseku nad Bečvou nebo Grymově.



Stavbu je město připraveno zafinancovat z vlastních zdrojů.

„Budeme také žádat o dotaci z Olomouckého kraje na rekonstrukce stávajících cyklostezek a odstranění nebezpečných míst, jako je křižování s komunikacemi,“ uzavřel starosta Lipníku.



Samotnému projektu předcházela jednání s povodím Moravy a Správou silnic Olomouckého kraje. Obě strany nakonec souhlasily s posunutím cyklotrasy.