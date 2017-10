Topná sezona začala! Máte zkontrolovaný komín?

S příchodem podzimu se citelně ochladilo, což donutilo majitelé domů objednat si kominíka, který by před nadcházející topnou sezonou zkontroloval jejich komín. Podle nařízení vlády z roku 2011 jsou majitelé domů povinni nechat si jednou do roka komín prověřit, řada z nich tak na poslední chvíli hledá revizní techniky.

Ilustrační foto.Foto: Deník/Karel Pech

„To samé se opakuje rok co rok, lidé začnou volat těsně před tím, než začnou doma topit,“ potvrdil revizní technik komínů a spalinových cest Hugo Jurčák z Přerova. Hasiči přitom varují: usazeniny v komínech bývají častou příčinou požárů.

„Jen v minulém roce zasahovali hasiči v Olomouckém kraji celkem u čtyřiasedmdesáti požárů způsobených komíny. Na Přerovsku pak u šesti požárů, které měly souvislost s komíny a u dvou, které souvisely s topidly,“ přiblížila mluvčí hasičů Vladimíra Hacsiková.

Podle jejích slov nejvíce požárů vznikne přímo v komíně, kde se vznítí nevyčištěné saze. Největším požárem v této souvislosti byl v prosinci minulého roku požár drůbežárny ve Vysoké u Hustopeč nad Bečvou, škoda se tehdy vyšplhala na tři čtvrtě milionu korun.

Kontrola zabere sotva půl hodiny

Nařízení ukládá majitelům domů povinnost nechat si minimálně jednou ročně zkontrolovat komín odborníkem. V případě, že ho nebudou mít řádně vyčištěný, a chybí jim příslušné potvrzení, můžou dostat pokutu až do výše pětadvacet tisíc korun. Revize přitom není nijak časově ani finančně náročná.

„Pokud si lidé saze v komínech vymetají sami, tak kontrola trvá asi dvacet minut i s vysátím šachty. S cenou se lidé vejdou do tří stovek. Majitel domu by měl také trvat na vystavení písemné zprávy o provedení čištění nebo o provedení kontroly spalinové cesty,“ zdůraznil revizní technik komínů. V porovnání se škodami, které mohou vzniknout vznícením sazí v zaneseném komíně, se jedná o zanedbatelnou částku.



A na co by si majitelé domů měli dát pozor především?

„Lidé by měli dodržovat bezpečné vzdálenosti hořlavých předmětů od topidla a komína. Pozor by si měli dát také na popel - i zdánlivě vychladlý popel může způsobit požár,“ doplnila Vladimíra Hacsiková.

Hasiči také varují před topení čerstvým dřevem, které způsobuje rychlejší zarůstání komínů. V topidlech by se mělo používat pouze palivo k topidlu určené, pálit například odpad, výrazně snižuje životnost topidla i komínu. Majitelé by podle rad hasičů neměli vznícené saze hasit vodou.

„Mohlo by dojít k jeho popraskání nebo i výbuchu. Do příjezdu hasičů je možné krotit plameny vhazováním písku vymetacími dvířky nebo ze střechy do komína,“ popsala mluvčí hasičů.

Pozor na falešné kominíky

Nová databáze revizních techniků spalinových cest, by měla přispět k tomu, aby lidé „nenaletěli“ někomu, kdo k revizi spalinových cest nemá oprávnění. Na internetové adrese http://aplikace.hzscr.cz/revizni-technik-spalinovych-cest/ si nyní může každý ověřit, zda technik, kterého si pozval, má ke své činnosti osvědčení.

„Před začátkem nové topné sezony jezdí a kontrolují komíny technici s tím, že vždy najdou nějakou závadu, její opravu si pak také naúčtují. To se mi stalo teď, byl jsem u klienta, kterého takto navštívili cizí kominíci, kteří mu řekli, že si musí nechat vyvložkovat komín, za to pak zaplatili okolo dvaceti tisíc korun,“ zdůraznil Hugo Jurčák.



Lidé o povinných kontrolách vědí, nechávají však vše na poslední chvíli. „Bydlíme sice v cihlovém bytě, ale máme chalupu, kam jezdíme a kde máme klasická kamna. Jelikož už začala topná sezona, musíme si nechat udělat revizi komínu. Je dobře, že je to povinné. Kominíci teď sice mají dlouhou čekací dobu na objednání, ale myslím, že se vyplatí počkat,“ přiznala Ema Voldánová z Přerova.